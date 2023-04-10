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Политика ,  
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Reuters узнал, что недовольство сотрудника могло стать причиной утечки

Reuters: недовольство сотрудника рассматривается одной из версий массовой утечки в США
О массовой утечке секретных документов Пентагона ранее сообщила NYT. По ее оценке, в Сеть попали свыше 100 документов. Reuters пишет, что следствие рассматривает четыре основные причины утечки, среди них — недовольство сотрудника
Фото: Annette Riedl / DPA / ТАСС
Фото: Annette Riedl / DPA / ТАСС

После массовой утечки секретных данных американской разведки и Пентагона следователи рассматривают четыре основные теории — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, в настоящее время расследование находится на ранней стадии, а следователи активно изучают, что могло стать первопричиной утечки и какие мотивы могли быть у лица или группы лиц, допустивших их. Reuters отмечает, что это самая крупная утечка секретных данных с 2013 года, когда на сайте WikiLeaks было выложено свыше 700 тыс. секретных документов и видеофайлов.

Как пояснил агентству бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой, утечка, вероятнее всего, произошла именно в США, поскольку «большинство слитых документов находились только в руках США». Два источника Reuters также не исключили, что некоторые выложенные документы могли быть подделаны, «чтобы ввести следователей в заблуждение относительно их происхождения».

Об утечке секретных документов Пентагона США газета The New York Times сообщила 7 апреля. Изначально речь шла о бумагах, связанных с планированием украинского контрнаступления. Затем появились также данные, касающиеся стран Ближнего Востока и Китая, борьбы с терроризмом, новые сведения об состоянии сил ВСУ, ситуации под Бахмутом (Артемовском) и др.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что после информации об утечке руководство Пентагона ограничило процесс передачи разведданных. Меры собеседники издания охарактеризовали как «чрезвычайно строгие», отметив, что они свидетельствуют о «высоком уровне паники» в министерстве.

Представитель Пентагона сказал WP, что часть документов подготовили зимой для генерала, председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и других высокопоставленных военных чиновников. однако доступ к ним могли получить не только они.

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По оценке NYT, в Сеть попали свыше 100 документов, но масштаб утечки еще не ясен, пишет WP. Представитель американской разведки назвал произошедшее «кошмаром для «Пяти глаз» (Five Eyes — разведывательный альянс, куда входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания). Минюст США сообщил, что проводит расследование.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
утечка США Пентагон
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Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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