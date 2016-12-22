Минобороны рассказало о ситуации в сирийской Думе после вывода боевиков

Блокпосты российской военной полиции начали работать в сирийском городе Дума (Восточная Гута), который ранее перешел под контроль правительственных сил. Об этом сообщило Минобороны России (текст пресс-релиза есть у РБК).
По данным министерства, боев в городе нет, обстановка нормализуется: в свои дома в Думе вернулись 250 мирных жителей.
Минобороны также сообщило, что вывод боевиков и членов их семей из города завершается. За последние сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям аль-Вафедин» были выведены более 3,5 тыс. человек. Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 170 тыс. человек.
В четверг, 12 апреля, стало известно, что сирийская армия установила полный контроль над территорией Восточной Гуты.
Ранее вокруг Думы возник международный скандал: по версии США, в начале апреля правительство Сирии применило в этом городе химическое оружие. По первоначальным данным, которые приводило Сирийско-американское медицинское общество, жертвами атаки стали по меньшей мере 49 человек.
Позже Всемирная организация здравоохранения сообщила о 43 погибших и 500 пострадавших с признаками, схожими с отравлением токсичными химикатами. В российском Генштабе в ответ заявили, что жители Думы «ничего не знают» о сотнях пострадавших.
Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию приготовиться отразить американские ракеты. Российская сторона настаивает, что доказательств применения химического оружия в Думе нет, и требует провести объективное расследование.