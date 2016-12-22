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Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии
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Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии
Война в Сирии, 14:06
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Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии
Дональд Трамп прокомментировал слова посла России в Ливане о готовности сбивать американские ракеты над Сирией. Он предложил России готовиться, потому что ракеты «прилетят»
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Россия не должна быть союзником «животного, которое убивает с помощью химического оружия и наслаждается этим». Ранее Трамп называл «животным» президента Сирии Башара Асада.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят красивые, новые и умные», — написал Трамп в своем Twitter.

Трамп отвечает послу России в Ливане Александру Засыпкину, который в интервью телеканалу «Аль-Манар» заявил о том, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, запущенные по территории Сирии, а также открывать ответный огонь.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

В случае, если при ударах по Сирии пострадают российские граждане, США ждут серьезные последствия. Такое предупреждение Россия передавала представителям США по военным каналам, говорил представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Президент США впервые публично признал, что американские военные собираются нанести удар по территории Сирии. Поводом для удара стали сообщения о предполагаемой химической атаке в городе Дума. Трампа могут поддержать союзники — Великобритания и Франция.

Западные страны не собираются атаковать союзников Сирии, говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, цель удара — сирийские объекты, имеющие отношение к химической программе.

Автор: Павел Казарновский.
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