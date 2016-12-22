Песков призвал перестать верить слухам о химатаке в сирийской Думе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на сообщения прессы и слухи относительно предположительно совершенной химической атаки ​в Сирии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Вы знаете разногласия по сюжету с якобы имевшим место использованием химического оружия в Сирии. Россия категорически с этим не согласна и выступает за беспристрастное и объективное расследование», — подчеркнул он.

«Эти разногласия налицо, ситуация напряженная, она диктует необходимость самого пристального мониторинга этой ситуации, но давайте не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на эфемерные источники», — добавил Песков.

«В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации, чтобы появились какие-то заслуживающие доверия данные. Чтобы мы не основывались на слухах или пустых сообщениях СМИ», — заявил Песков, подчеркнув, что «это слишком ответственная материя», чтобы делать «ни на чем не зиждущиеся выводы»

Ранее 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил о праве России сбивать американские ракеты при ударе по Сирии. Комментируя данное заявление, Песков сказал, что не хочет вступать в дискуссии по таким вопросам. «Хочется надеяться, что все стороны будут избегать шагов, которые ни на чем не обоснованы и будут дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию», — сказал он.

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в течение 48 часов принять решение об ответе на химатаку. Он выразил уверенность, что за инцидент несут ответственность власти Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также поддерживающие его Россия и Иран.​

О химической атаке в сирийской Думе в ночь на 8 апреля сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). По данным медиков, в результате удара погибли не менее 49 человек, пострадали еще несколько десятков. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Официальный Дамаск эти обвинения отверг. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.