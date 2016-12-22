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Генштаб ответил на данные ВОЗ о 500 пострадавших из-за «химатаки» в Сирии
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Генштаб ответил на данные ВОЗ о 500 пострадавших из-за «химатаки» в Сирии
Война в Сирии, 17:30
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Генштаб ответил на данные ВОЗ о 500 пострадавших из-за «химатаки» в Сирии
Российская сторона заявила о готовности обеспечить безопасность сотрудников ВОЗ в Восточной Гуте и создать им условия для работы, заявили в Генштабе Вооруженных сил
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Жители сирийского города Дума «ничего не знают» о сотнях пострадавших от применения токсичных веществ, говорится в заявлении первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира, поступившем в РБК.​ Так в ведомстве ответили на данные Всемирной организации здравоохранения о том, что в сирийском городе Дума 500 человек были госпитализированы с симптомами отравления химическими веществами.

«В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых касок» (организация, оказывающая помощь пострадавшим в ходе конфликта в Сирии мирным жителям. — РБК), опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города», — говорится в сообщении. Военные врачи из российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли в больницах Думы пострадавших с симптомами отравления химикатами. Тел погибших тоже обнаружить не удалось, отмечается в сообщении.

Заявления представителя ВОЗ о 500 пострадавших в Думе вызывают «крайнюю озабоченность», добавили в Генштабе. В ведомстве заявили, что связались с представителями сирийского Красного Полумесяца и с местным офисом координатора ООН в Сирии. «Никакими данными, озвученными представителем Всемирной организацией здравоохранения, никто из них не обладает», — заявили в Генштабе.

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В Генштабе также пригласили представителей организации посетить Восточную Гуту, где находится город Дума. Российская сторона подчеркнула, что готова обеспечить безопасность сотрудников ВОЗ и «все условия для работы». Также Россия готова гарантировать безопасность представителям другой структуры — Организации по запрещению химоружия — в сирийском городе Дума.

Ранее в среду в ВОЗ заявили, что помимо данных о 500 пострадавших также располагают информацией о 43 погибших в Думе. В организации также сообщили о том, что от атак пострадали два госпиталя в Думе. Замдиректора ВОЗ Питер Салама потребовал «немедленного доступа» к месту предполагаемого применения химоружия.

Сообщения о новой химатаке в Сирии привели к обострению отношений между странами Запада с одной стороны и Россией и Сирией с другой. Президент США Дональд Трамп настаивает, что химоружие применили силы, подконтрольные Башару Асаду, и говорит о готовности нанести ракетный удар по Сирии.

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Россия заявляет, что доказательств применения химоружия в сирийской Думе никто пока не представил. Ранее в среду пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва «категорически не согласна» с тем, что в Думе применили химическое оружие и что российские власти выступают за проведение объективного расследования. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ракеты «должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства» Сирии.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сирия , Генштаб
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