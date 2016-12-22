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ВОЗ насчитала в Думе 500 пострадавших с симптомами химического отравления
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ВОЗ насчитала в Думе 500 пострадавших с симптомами химического отравления
Война в Сирии, 12:29
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ВОЗ насчитала в Думе 500 пострадавших с симптомами химического отравления
На фоне сообщений о подготовке США к нанесению удара по территории Сирии агентство ООН распространило данные о жертвах возможной химатаки в городе Дума. По данным ВОЗ, речь идет о 43 погибших и 500 пострадавших
Питер Салама (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ, агентство ООН) заявила о 43 погибших и 500 пострадавших в городе Дума в Сирии с симптомами, схожими с отравлением токсичными химикатами. Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

«Примерно 500 человек попали в больницы с признаками и симптомами отравления токсичными химикатами. В частности, наблюдались признаки сильного раздражения слизистой, нарушение дыхания и работы центральной нервной системы», — сообщает организация, ссылаясь на данные своих партнеров по программе Health Cluster.

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Более 70 человек, укрывшихся в подвалах, погибли. Смерть 43 из них связана с симптомами, похожими на возникающие при воздействии высокотоксичного химиката. «Два медучреждения, по сообщениям, пострадали от этих атак», — отмечает ВОЗ.

«Организация требует немедленного доступа к месту атаки для предоставления медицинской помощи пострадавшим, оценки их состояния», — ​заявил заместитель директора ВОЗ Питер Салама.

Ранее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) заявила о планах в ближайшее время направить в Думу своих инспекторов. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в городе уже не ведутся бои, он контролируется сирийской армией и российской военной полицией. «Если нужны будут гарантии безопасности инспекторов ОЗХО, то они будут предоставлены», — говорил министр. Лавров также отметил, что российские специалисты не обнаружили в Думе следов применения химоружия.

США считают, что в городе имело место применение химического оружия. Ответственным за атаку президент США Дональд Трамп назвал сирийского лидера Башара Асада. Сообщение ВОЗ появилось на фоне подготовки западных стран — США, Франции, Великобритании к ответу на ситуацию в Сирии. Вашингтон рассматривает возможность нанесения масштабного удара по ее территории, пишет The New York Times.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Всемирная организация здравоохранения , Сирия
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