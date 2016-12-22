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Сирия сочла слова Трампа об ударах безумством и угрозой всему миру
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Сирия сочла слова Трампа об ударах безумством и угрозой всему миру
Война в Сирии, 16:34
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Сирия сочла слова Трампа об ударах безумством и угрозой всему миру
По мнению Дамаска, США используют «фальсификации и ложь» как предлог для атаки на страну. Ранее Трамп предложил России быть готовой к тому, что в сторону Сирии полетят ракеты
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

В Министерстве иностранных дел Сирии прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа, предложившего готовиться к ракетным ударам по Арабской Республике. По мнению ведомства, подобные угрозы лишены мудрости и рациональности и угрожают всему миру и безопасности.

«Мы не удивлены такой безрассудной эскалацией со стороны Соединенных Штатов, которые спонсировали терроризм в Сирии и продолжает это делать до сих пор», — цитирует сирийское агентство SANA свой источник в министерстве.

Трамп предложил России готовиться к запуску ракет по Сирии
Политика

«Последние заявления американского режима показывают, что в них отсутствуют не только принципы и ценности, но и мудрость, и рациональность. Они является угрозой международному миру и безопасности», — считают в сирийском МИДе. В Дамаске считают, что США используют «фальсификации и ложь» как предлог для атаки на страну.

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля, на своей странице в Twitter предложил России быть готовой к тому, что в сторону Сирии полетят ракеты. «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и продвинутые», — написал Трамп.

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Позднее американский лидер опубликовал еще один твит, в котором предложил прекратить гонку вооружений. Трамп отметил, что российско-американские отношения в настоящий момент «хуже, чем когда-либо» при отсутствии оснований для этого. «Россия нуждается в нас, чтобы [США] помогли ей с экономикой, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все государства работали вместе. Остановите гонку вооружений?» — написал Трамп.

Песков призвал перестать верить слухам о химатаке в сирийской Думе
Общество

Вашингтон в течение последних трех дней прорабатывает варианты ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Ответственность за нее США возлагают на сирийские правительственные силы. Россия уверяет, что российские специалисты, побывавшие на месте, не нашли следов подтверждения химатаки. Москва считает сообщения о химатаке провокацией, которая может быть использована в качестве предлога для применения военной силы. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сирия , химатака
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