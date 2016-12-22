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Российские военные заявили о полном освобождении Восточной Гуты
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Российские военные заявили о полном освобождении Восточной Гуты
Война в Сирии, 06:35
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Российские военные заявили о полном освобождении Восточной Гуты
Сирийские военные установили полный контроль над территорией анклава Восточная Гута близ Дамаска, заявили в российском Центре по примирению. Ожесточенные бои в этом районе велись с февраля
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Сирийской армии удалось установить полный контроль над территорией Восточной Uуты, заявили в российском Центре по примирению в Дамаске. На освобожденных территориях приступает к работе российская военная полиция, передает ТАСС заявление Центра.

«Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской Арабской Республики. Водруженный государственный флаг над зданием города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом», — заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Евтушенков добавил, что поддержанием правопорядка на освобожденной территории займутся подразделения российской военной полиции.

Накануне о вводе российских подразделений в город Думу сообщал первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир. Также он рассказал, что Дамаск уже начал работу по восстановлению Восточной Гуты. «Сирийским правительством развернута масштабная работа по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры», — цитировал его слова «Интерфакс».

11 апреля российское Минобороны сообщило, что территорию этого района, бои в котором ведутся уже несколько лет, всего за сутки покинули около 4 тыс. боевиков. В соответствии с соглашением их перевезли по гуманитарному коридору из города Дума в Идлиб.

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Город Дума, об освобождении которого объявили российские военные, ранее стал эпицентром международного скандала, после того западные страны обвинили Дамаск в проведении химатаки против мирных граждан в этом населенном пункте. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 500 пострадавших и более 70 погибших из-за применения химоружия. Вашингтон заявил о готовности применить военные меры против сирийского правительства.

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Россия опровергла сообщения о применении химического оружия в Думе сирийскими военными. В Генштабе заявили, что местные жители «ничего не знают» о химатаке, о которой рассказали представители ВОЗ. Данными о химатаке не обладают также структуры Красного Полумесяца и офис координатора ООН в регионе. Постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов обвинил ВОЗ в «безответственности» из-за этих заявлений. Дипломат указала на то, что неподтвержденные данные о новой химатаке провоцируют начало эскалации напряженности вокруг Сирии.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Восточная Гута , Центр по примирению
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