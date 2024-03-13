Война Израиля и ХАМАС. Главное

ХАМАС принял измененную версию американского предложения о прекращении огня в Газе, которая включает освобождение захваченных в Израиле заложников, сообщил Al Arabia. По словам источника канала, представители группировки в ближайшие дни прибудут в Каир, чтобы обсудить детали сделки.

Война в секторе Газа привела к серьезным разногласиям между лидерами США и Израиля. Джо Байден заявил, что Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, поскольку настраивает против нее остальной мир. «У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий», — сказал президент США.