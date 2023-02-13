Над США и Канадой сбили четыре воздушных объекта. Карта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Авербух заявил, что Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация Спорт, 18:51
Захарова назвала грабежом решение Киева продать российские активы Политика, 18:49
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 18:49
Запуск «Союза» для возвращения космонавтов отложили до начала марта Технологии и медиа, 18:47
Инсайдеры использовали ETF для сокрытия сделок почти на $3 млрд Инвестиции, 18:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Американская корпорация сообщила об увеличении доли в Yandex Технологии и медиа, 18:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД Франции призвал граждан страны срочно покинуть Белоруссию Политика, 18:36
Трусова заявила, что до сих пор плачет из-за второго места на Олимпиаде Спорт, 18:25
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 18:25
Минск заявил о готовности снова принять переговоры Москвы и Киева Политика, 18:23
Курс евро превысил ₽79 впервые с апреля 2022 года Инвестиции, 18:21
Власти Италии ответили на слова Берлускони о «джентльмене» из Киева Политика, 18:15
В какие рестораны пойти 14 февраля в Москве и не только Стиль, 18:13
Политика ,  
0 

Над США и Канадой сбили четыре воздушных объекта. Карта

С 4 по 12 февраля власти США и Канады сбили над своей территорией четыре воздушных объекта. Известно происхождение только самого первого — это был китайский шар. Где были cбиты объекты — в инфографике РБК

Над США и Канадой сбили четыре воздушных объекта. Карта
Над США и Канадой сбили четыре воздушных объекта. Карта

4 февраля американские военные сбили китайский шар у побережья Южной Каролины. По мнению Вашингтона, он использовался для шпионажа, тогда как Пекин заявлял, что все подобные объекты — метеорологические зонды. Из-за появления китайского шара в небе над США американский госсекретарь Энтони Блинкен решил отложить визит в Китай. После того как шар сбили, в КНР заявили об ущербе усилиям двух стран по стабилизации отношений. Там посчитали, что воздушный шар случайно попал в пространство США, а военные Вашингтона «злоупотребили силой», сбив гражданский объект.

10 февраля американские военные сбили новый объект — на этот раз над Аляской. В официальном заявлении Пентагона указывалось, что он остался неопознанным и представлял опасность для полетов гражданских воздушных судов. В американском оборонном ведомстве уточнили, что объект был размером с небольшой автомобиль и не был «никоим образом похож» на китайский шар.

12 февраля силы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сбили над канадской территорией Юкон еще один объект. Он сначала появился в небе над Аляской, а затем оказался в воздушном пространстве Канады. По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, он был похож на китайский аэростат, но меньшего размера и цилиндрической формы. Выдвигать предположения о происхождении этого объекта она посчитала преждевременным.

Читайте на РБК Pro
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Розовый среди синих: как выделить ИТ-бренд в мире одинаковых сервисов
Борьба умов Китая и США: какие компании бьются за лидерство в сфере ИИ

Вечером 12 февраля американские военные сбили четвертый воздушный объект — над озером Гурон на границе США и Канады. Неназванный чиновник сказал ABC и Reuters, что он представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями. Как заявили в Пентагоне, объект пролетал «вблизи от чувствительных с точки зрения национальной безопасности объектов Министерства обороны».

Помощник министра обороны США Мелисса Далтон пояснила, что увеличение числа неопознанных объектов в небе над Северной Америкой связано с усиленным мониторингом воздушного пространства после инцидента с китайским шаром в начале месяца. Она подчеркнула, что эти объекты необязательно представляют опасность, а решения их сбить продиктованы «излишней осторожностью».

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова
Китай США Канада
Материалы по теме
Пекин заявил о 10 американских шарах, пролетевших за год над Китаем
Политика
Маск после данных о шарах-НЛО рассказал в эмодзи 👽🛸 о «визите друзей»
Общество
WP узнала о сборе воздушными шарами КНР данных об объектах в ряде стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter