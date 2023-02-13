Над США и Канадой сбили четыре воздушных объекта. Карта

С 4 по 12 февраля власти США и Канады сбили над своей территорией четыре воздушных объекта. Известно происхождение только самого первого — это был китайский шар. Где были cбиты объекты — в инфографике РБК

4 февраля американские военные сбили китайский шар у побережья Южной Каролины. По мнению Вашингтона, он использовался для шпионажа, тогда как Пекин заявлял, что все подобные объекты — метеорологические зонды. Из-за появления китайского шара в небе над США американский госсекретарь Энтони Блинкен решил отложить визит в Китай. После того как шар сбили, в КНР заявили об ущербе усилиям двух стран по стабилизации отношений. Там посчитали, что воздушный шар случайно попал в пространство США, а военные Вашингтона «злоупотребили силой», сбив гражданский объект.

10 февраля американские военные сбили новый объект — на этот раз над Аляской. В официальном заявлении Пентагона указывалось, что он остался неопознанным и представлял опасность для полетов гражданских воздушных судов. В американском оборонном ведомстве уточнили, что объект был размером с небольшой автомобиль и не был «никоим образом похож» на китайский шар.

12 февраля силы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сбили над канадской территорией Юкон еще один объект. Он сначала появился в небе над Аляской, а затем оказался в воздушном пространстве Канады. По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, он был похож на китайский аэростат, но меньшего размера и цилиндрической формы. Выдвигать предположения о происхождении этого объекта она посчитала преждевременным.

Вечером 12 февраля американские военные сбили четвертый воздушный объект — над озером Гурон на границе США и Канады. Неназванный чиновник сказал ABC и Reuters, что он представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями. Как заявили в Пентагоне, объект пролетал «вблизи от чувствительных с точки зрения национальной безопасности объектов Министерства обороны».

Помощник министра обороны США Мелисса Далтон пояснила, что увеличение числа неопознанных объектов в небе над Северной Америкой связано с усиленным мониторингом воздушного пространства после инцидента с китайским шаром в начале месяца. Она подчеркнула, что эти объекты необязательно представляют опасность, а решения их сбить продиктованы «излишней осторожностью».