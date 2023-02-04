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В КНР назвали «делом самих США» отказ Блинкена посетить страну

МИД КНР: отказ Блинкена посетить страну — дело самих США
Блинкен отложил поездку в КНР из-за китайского аэростата, залетевшего в воздушное пространство США. В Госдепартаменте это посчитали нарушением суверенитета и международного права

Решение отложить визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай — дело самих Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении МИДа КНР.

«На самом деле Китай и США не анонсировали какого-либо визита. То, что американская сторона опубликовала соответствующую информацию, — дело самих Соединенных Штатов, и мы уважаем эту позицию», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

МИД КНР уточнил также, что у Китая отсутствуют намерения «нарушать воздушное пространство какой-либо суверенной страны». Тем не менее, в заявлении говорится, что «некоторые политики и средства массовой информации в США раздули инцидент, чтобы очернить Китай». Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что дипломатическая задача с обеих сторон — надлежащее управление отношениями и сохранение хладнокровия в непредвиденных ситуациях.

Ранее Блинкен проинформировал главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И о своем решении отложить визит в страну из-за инцидента с китайским воздушным шаром, залетевшим на территорию США. Произошедшее в Госдепартаменте Соединенных Штатов назвали явным нарушением суверенитета и международного права, которое подорвало цель поездки. Источники Financial Times сообщали, что в ходе визита Блинкен планировал встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Воздушный шар был обнаружен в небе над штатом Монтана на севере США 1 февраля, куда он прилетел с Алеутских островов. В Монтане находятся база ВВС США Малмсторм и шахты ядерных ракет. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, аэростат останется в воздушном пространстве страны еще на несколько дней. В Китае заявили, что воздушный шар — метеозонд, сбившийся с курса. Bloomberg со ссылкой на американских чиновников сообщил, что аэростат является частью широкой шпионской программы КНР, отвергая утверждения о том, что это метеозонд.

Президент США Джо Байден согласился с доводами военных и не стал сбивать аэростат. По мнению военнослужащих, зонд может навредить жителям упавшими обломками.

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В КНР назвали «делом самих США» отказ Блинкена посетить страну
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4 февраля Пентагон сообщил о втором китайском аэростате-шпионе, который пролетал над Латинской Америкой. При этом неизвестно, где конкретно находится воздушный шар, но, по мнению Райдера, в США он не направляется.

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Мир Ландау
Китай США МИД воздушный шар Энтони Блинкен
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