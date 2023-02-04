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Как «вторая Луна» над Монтаной сорвала визит госсекретаря США в Китай

И может ли это повлиять на отношения Вашингтона и Пекина
Эксперт Маслов: в Китае воспримут как трусость отмену визиту госсекретаря США из-за шара
Госсекретарь США отложил визит в КНР после обнаружения в воздушном пространстве США китайского аэростата. Вашингтон принял решение, опасаясь обвинений в мягкости, но Пекин воспримет его как трусость, считают эксперты
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Как аэростат сорвал переговоры Блинкена и Си в Пекине

В конце недели госсекретаря США Энтони Блинкена ожидали в Китае, в ходе запланированного на 5–6 февраля визита он должен был встретиться и с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит на таком уровне — первый с момента прихода к власти президента Джо Байдена.

В последний раз госсекретарь США, тогда этот пост занимал Майк Помпео, посещал Китай пять лет назад, во время президентства Дональда Трампа, но Си его не принимал. Договоренность о поездке Блинкена была достигнута в ноябре прошлого года на саммите лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзинпина, который они провели по видеосвязи.

Однако за несколько часов до вылета в Китай из Южной Кореи, где он находился, Блинкен отменил визит. Планам госсекретаря помешал инцидент с аэростатом. Известно о появлении летающего объекта стало 2 февраля от представителя Пентагона Патрика Райдера, который сообщил, что ведомство уже несколько дней отслеживает аэростат в небе штата Монтана (там находится одна из баз США с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами) на севере страны.

Как «вторая Луна» над Монтаной сорвала визит госсекретаря США в Китай
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Он добавил, что объект решили не сбивать из-за рисков для гражданского населения. Предполагается, что аэростат задержится в воздушном пространстве США еще на несколько дней. При этом, как заявил CBS News неназванный высокопоставленный военный чиновник, летательный аппарат нагружен наблюдательным оборудованием размером с два-три школьных автобуса, а сам он и того больше.

Как отмечает The Washington Post, появление разведывательного аэростата Китая в американском воздушном пространстве — «поразительный инцидент» на фоне роста напряженности между двумя державами. В МИД КНР подтвердили, что аэростат принадлежит Китаю, но указали, что это — гражданский объект, использовавшийся в метеорологических целях, который отклонился от курса. «Китай сожалеет о том, что аэростат зашел в (воздушное пространство) США из-за форс-мажорных обстоятельств [...] и будет продолжать поддерживать связь с США, чтобы должным образом справиться с неожиданной ситуацией», — говорилось в распространенном в пятницу заявлении МИД Китая.

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В тот же день Блинкен созвонился с главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. «Госсекретарь принял к сведению заявление КНР с сожалением, но сообщил, что это безответственный поступок и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки. Госсекретарь пояснил, что в свете этого нерешенного вопроса было бы нецелесообразно посещать Пекин в настоящее время», — передал представитель Госдепартамента Нед Прайс содержание разговора.

Фото: Chase Doak / Reuters
Фото: Chase Doak / Reuters

Чем был важен визит Блинкена в Китай

Переговоры Блинкена в Пекине должны были преследовать две цели: найти пути стабилизации отношений между США и Китаем и способ свести к минимуму непреднамеренный конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира, указывает The Washingtin Post. Газета ссылается на заявления Блинкена, сделанные в январе, в которых он обозначал необходимость установки разграничительных линий с целью избежать дипломатической или военной конфронтации.

При этом взгляды сторон на то, как должна выглядеть система управления потенциальными конфликтами, расходятся. Инцидент с аэростатом — один из примеров, когда такая система могла бы понадобиться сторонам, подчеркивает газета.

Фото: Michael Alverson / Reuters
Фото: Michael Alverson / Reuters

Еще до инцидента с аэростатом официальные лица США в частных беседах признавали, что перспективы каких-либо значительных прорывов в американо-китайских отношениях по итогам визита Блинкена в Пекин минимальны, и визит будет носить скорее символический, чем содержательный характер, отмечала газета The Wall Street Journal. По данным издания, в Вашингтоне рассчитывали добиться хотя бы незначительных, но конкретных результатов, включая совместную борьбу с производством и оборотом фентанила и решение об увеличении числа виз для журналистов и других специалистов.

Фентанил — сильный опиоид, производство которого жестко контролируется в КНР с 2019 года, но другие страны, в частности Мексика, покупают сырье для его изготовления в основном в Китае, после чего препарат нелегально ввозится в США, объясняла CNN важность темы.

Издание The Diplomat также подчеркивает, что ни Вашингтон, ни Пекин не ожидали прорыва в двусторонних отношениях по итогам визита Блинкена. Однако если в США считали поездку госсекретаря своевременной, то в Китае не были согласны с такой оценкой — неслучайно официальный представитель МИД КНР Мао Нинг за несколько дней до визита отказывалась не только рассказать о подробностях, но и подтвердить сам факт его проведения. 

Как стороны осложнили отношения перед визитом

Поводом для холодности Пекина послужил ряд шагов и заявлений, сделанных США за последнее время, которые могли рассматриваться руководством КНР как попытка оказать давление. Среди них слова генерала Майкла Минихана о возможном начале войны между Китаем и США в 2025 году из-за Тайваня и планы спикера палаты представителей Кевина Маккарти посетить Тайбей по примеру его предшественницы Нэнси Пелоси. Тогда поездка на остров, который Китай считает частью своей территории, привела к серьезному обострению отношений с США и началу незапланированных военных учений КНР вблизи Тайваня.

The Diplomat со ссылкой на китайских экспертов указывает и на другие «антикитайские шаги» администрации Байдена, которые ставят под вопрос целесообразность ведения переговоров с США в целом. Среди них поставки оружия Тайваню, полный запрет на экспорт американских технологий Huawei и запрет на продажу чипов Пекину.

Атмосферу перед визитом Блинкена в Пекин журнал сравнил с напряжением, которое существовало пять лет назад во время аналогичной поездки Помпео. Тогда администрация Трампа развернула торговую войну против Китая, введя пошлины на ряд импортируемых из страны товаров. Характерным результатом визита стало то, что Си не стал принимать госсекретаря, и последнему пришлось ограничиться переговорами с на тот момент главой МИД Ван И. После прихода Байдена к власти администрация президента продолжила курс на сдерживание Китая, заложенный его предшественником. Визит Ван И на Аляску для переговоров с Блинкеном и советником США по нацбезопасности Джейком Саливаном в 2021 году также не был продуктивным.

Свою роль играет и неприязнь китайского истеблишмента к Блинкену. Госсекретарь долгие годы делал карьеру в Демократической партии и потому в Пекине убеждены, что он не подходит на роль человека, способного выстроить внешнеполитическую концепцию в отношениях с Китаем.

«Визит был нужен не для улучшения отношений, а для того, чтобы договориться о правилах поведения, установлении горячих линий на случай непредвиденных инцидентов, это были переговоры в духе СССР и США в годы холодной войны», — описывает РБК цель планировавшихся переговоров директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он обращает внимание на то, что перед переговорами стороны предприняли серию конфронтационных шагов: США ввели дополнительные ограничения для Huawei — Минторг США не будет выдавать Qualcomm, Intel и другим американским компаниям лицензии на продажу своих решений для китайской компании, а китайская сторона обсуждает меры ужесточения экспорта продукции, применяемой для выпуска ключевых компонентов солнечных панелей (слитки кремния и кремниевые пластины), Китай монополист в этой отрасли. Поэтому фон для визита был в целом не благоприятным, говорит Кашин.

Как республиканцы использовали шар для атаки

Появление шара дало оппозиционной Байдену Республиканской партии еще один повод для критики. «Наглое пренебрежение Китаем суверенитета США — это дестабилизирующее действие, с которым необходимо бороться. Президент Байден не может молчать», — написал спикер палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти в Twitter. Он созвал брифинг так называемой «банды восьми» — группы высокопоставленных представителей нижней и верхней палат Конгресса, имеющих право ознакомиться с развединформацией, находящейся в распоряжении администрации Белого дома.

Бывший президент США Дональд Трамп был более лаконичен. «Сбейте этот аэростат!» — написал он в своей соцсети Truth Social. К аналогичным действиям призвали еще несколько конгрессменов-республиканцев.

Фото: Michael Alverson / Reuters
Фото: Michael Alverson / Reuters

Как перенос визита скажется на отношениях Китая и США

Перенос визита Блинкена в КНР скажется и на последующих контактах, которые планировались между США и Китаем, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. «Во-первых, по китайскому этикету это очень серьезное нарушение, оно может расцениваться как хамство. Тем более, что выбран очень странный повод, в Китае инцидент с шаром не считается существенным», — сказал Маслов РБК. По его словам, решение Блинкена отложить поездку может рассматриваться как демонстрация слабости США и как то, что в ходе визита он не смог бы доказать слабость политики Китая ни по Тайваню, ни по другим вопросам. Поэтому он и использовал удобный повод для отказа от поездки. В Китае решение госсекретаря США рассматривается как проявление трусости, уверен эксперт.

Когда появилась история с шаром, сыграл фактор конгресса, критики со стороны Дональда Трампа и в целом мнение американской общественности, администрации было трудно продолжать запланированные мероприятия, говорит Кашин. Эксперт сомневается в том, что шар мог быть послан специально, срывать визит намеренно стороны вряд ли хотели, но из-за резонанса администрации Байдена пришлось реагировать. По мнению Кашина, стороны попытаются восстановить диалог, когда ситуация успокоится.

По мнению профессора в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алана Кафруни, перенос визита Блинкена в Китай мог быть вызван нежеланием Белого дома демонстрировать слабость по отношению к Пекину. «Объяснение Китая о сбившемся с курса зонда кажется мне правдоподобным, однако американские СМИ и республиканские политики отреагировали очень резко, озвучив обвинения в шпионаже и призвав сбить аэростат. Поэтому, даже если администрация Байдена приняла такое объяснение, возможно, она отложила визит, чтобы избежать обвинений в мягкости», — сказал он РБК.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
США Китай санкции Энтони Блинкен Си Цзиньпин Ван И аэростат
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