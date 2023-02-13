Пентагон объяснил увеличение числа НЛО после инцидента с аэростатом

Американская ПВО после инцидента со сбитым над США китайским аэростатом стала серьезнее относиться ко всем объектам, пролетающим над континентом, объяснили в Пентагоне. Однако это не значит, что эти объекты представляют угрозу

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После инцидента со сбитым китайским аэростатом 4 февраля военные усилили мониторинг воздушного пространства над Северной Америкой — из-за этого и увеличилось число объектов, которые попадают в поле зрения систем ПВО, пояснила Мелисса Далтон, помощник министра обороны США, передает Bloomberg.

Далтон подчеркнула, что эти объекты необязательно представляют опасность, а решения об их уничтожении продиктованы «излишней осторожностью».

После 4 февраля, когда американские военные сбили китайский аэростат у побережья Южной Каролины, над Северной Америкой было уничтожено еще три объекта. Их государственная принадлежность официально не называлась.

В ночь на 13 февраля по московскому времени военные сбили четвертый объект над территорией Северной Америки. Неопознанный летающий объект засекли в районе озера Гурон у границы с Канадой. В Пентагоне заявили, что объект пролетал над военной инфраструктурой и представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей».

Глава NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, общее для США и Канады) генерал Глен ван Хёрк отказался отвечать на вопрос журналистов, могли ли неопознанные объекты иметь инопланетное происхождение. «Я дам возможность разведсообществу и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю на текущий момент», — ответил он и добавил, что военные пока не определили, за счет чего эти объекты держатся в воздухе и откуда летят. «Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — подчеркнул он.