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США сбили аэростат над Аляской

Белый дом: США сбили аэростат над Аляской
Объект размером с небольшую машину летел на высоте 12 тыс. м, его обломки упали на лед в море. Инцидент произошел менее чем через неделю, после того как американские военные сбили китайский аэростат — шпион над Атлантикой
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США сбили над Аляской аэростат, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ABC News.

Он летел на высоте 12 тыс. м, его обломки упали на лед в море. По словам Кирби, президент Джо Байден приказал сбить шар размером с небольшой автомобиль над водой. Какой стране принадлежал аэростат, неизвестно.

«Он вошел в наши территориальные воды, эти воды сейчас замерзли <...> Истребитель Северного командования вооруженных сил США сбил объект в течение последнего часа», — сказал представитель Белого дома.

Газета The New York Times со ссылкой на чиновников пишет, что не подтверждено, был ли объект воздушным шаром, но он летел на высоте, которая делала его потенциальной угрозой для гражданских самолетов. Также неясно, был ли он оснащен разведывательным оборудованием. По словам чиновников, объект ненадолго залетел в воздушное пространство США.

Инцидент произошел менее чем через неделю, после того как американские военные сбили китайский аэростат — шпион над Атлантикой.

Китайский воздушный шар был обнаружен в начале февраля над штатом Монтана, где расположены база ВВС Мальмстром и шахты ядерных ракет. Позднее он оказался над территорией Северной и Южной Каролины, из-за этого частично закрывали воздушное пространство.

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Пекин утверждал, что это метеозонд, который уклонился от курса. Американские власти сочли его аэростатом — шпионом. В итоге через несколько дней военные сбили объект у побережья Северной Каролины.

По данным The Washington Post, китайская армия, по мнению американской разведки, использовала шары-шпионы для сбора сведений о военных объектах в странах, представляющих стратегический интерес для КНР, включая Японию, Индию, Вьетнам, Тайвань и Филиппины.

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Елена Чернышова
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