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Пентагон заявил, что сбитый США объект летел над военной инфраструктурой

Пентагон: сбитый над озером Гурон в США объект пролетал над военной инфраструктурой

Неопознанный летающий объект, который сбили над озером Гурон в США, пролетал над военными объектами, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Учитывая траекторию полета и имеющиеся данные, мы можем <...> соотнести этот объект с сигналом радара, полученным в воздушном пространстве над Монтаной: [тот объект] пролетал вблизи от чувствительных с точки зрения национальной безопасности объектов министерства обороны», — сказано в заявлении.

Специалисты считают, что этот объект «не представлял прямой военной угрозы» для наземных объектов», но создавал риски для безопасности полетов. Кроме того, объект представлял угрозу из-за «потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей», отметили в Пентагоне.

Объект сбили ракетой AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух», которую выпустил истребитель F-16, уточнили в ведомстве. Это произошло около 14:42 по восточноевропейскому времени (22:42 мск). Объект сбили по приказу президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина на высоте 6 тыс. м, добавили в Пентагоне.

О том, что американские военные сбили очередной летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой, вечером 12 февраля сообщил в Twitter конгрессмен Джек Бергман. Неназванный американский чиновник сказал ABC и Reuters, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

Озеро Гурон — одно из «североамериканских Великих озер». Оно находится на границе США и Канады.

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За несколько часов до этого телеканал передавал, что часть воздушного пространства над озером Мичиган в штате Висконсин закрыли «для деятельности Пентагона». Позднее агентство Reuters сообщило, что воздушное пространство также закрыли в одном из районов провинции Онтарио в Канаде.

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