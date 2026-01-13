Рада провалила голосование по министрам обороны и энергетики Украины
Верховная рада не поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны страны, а Дениса Шмыгаля — министром энергетики, пишет ТСН.
За назначение Федорова проголосовали всего 206 парламентариев вместо 226 необходимых. Кандидатуру Шмыгаля поддержали 210 депутатов. После провала голосования Рада ушла на перерыв.
Ранее в этот же день Шмыгаль освободил должность министра обороны. В то же время Верховная рада во время пленарного заседания проголосовала за отставку Федорова с поста вице-премьера и министра цифровой трансформации. Он возглавлял ведомство более шести лет — с августа 2019-го. После этого президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о назначении Федорова министром обороны страны.
Федоров и Шмыгаль подали заявления об отставке еще на прошлой неделе. Шмыгаль с 4 марта 2020 года занимал пост премьер-министра Украины. 17 июля 2025 года он был назначен министром обороны.
2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии. Он предложил Федорову возглавить Министерство обороны, а Шмыгалю — стать министром энергетики.
Пост главы Минэнерго пустует с 19 ноября, когда Рада уволила Светлану Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Этого потребовал сам Зеленский.
Чиновников заподозрили в причастности к коррупционному делу в «Энергоатоме», связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем. По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.
