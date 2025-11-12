 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский потребовал отставок в правительстве Украины из-за дела Миндича

Зеленский потребовал уволить министров из-за коррупционного скандала
Зеленский призвал к увольнению министра юстиции Галущенко и сменившей его на посту главы Минэнерго Гринчук из-за их связи с коррупционным делом в отношении Миндича. Галущенко до этого отстранили от должности, у него прошли обыски
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук не должны оставаться на своих постах из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, связанного с предпринимателем Тимуром Миндичем.

«Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них надо отвечать. Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО по санкциям по представлению Кабинета Министров Украины», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в стране сейчас сложная ситуация с энергетикой, поэтому наличие каких-либо «схем» в этой сфере «совершенно ненормально». Зеленский добавил, что подпишет указ о введении санкций в отношении «двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по «Энергоатому».

Министра юстиции Украины Галущенко внесли в базу сайта «Миротворец»
Политика
Герман Галущенко

Тимур Миндич — соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал 95», которую тот основал до начала политической карьеры. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом» — это оператор всех украинских атомных электростанций. Организатором схемы следствие считает Миндича.

По версии НАБУ, бизнесмен и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. «Украинская правда» сообщила, что предприниматель покинул Украину до начала обысков у него и Галущенко. По данным газеты, к сфере влияния Миндича относят и Гринчук.

Галущенко в 2020–2021 годах был вице-президентом «Энергоатома», затем занимал пост министра энергетики Украины. В ходе перестановок в украинском правительстве этим летом Галущенко стал министром юстиции, а на посту министра энергетики его сменила Гринчук, до этого занимавшая должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

В рамках этого дела 12 ноября под арест с возможностью выхода под залог в 40 млн грн отправили исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова, а также бывшего советника Галущенко, когда тот был главой Минэнерго, Игоря Миронюка. Ему назначили залог в 126 млн грн.

Партия предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» 10 ноября заявила, что запускает процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству в связи с коррупционным скандалом.

Депутат Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в участии в коррупционных схемах, ссылаясь на фото с валютой, опубликованные после обысков у Миндича. Сам президент Украины поддержал расследование, призвав чиновников сотрудничать с НАБУ для достижения результатов. «Чистота в энергетике — это приоритет», — подчеркнул Зеленский.

Полина Мартынова
Владимир Зеленский Герман Галущенко Минэнерго Украины отставка увольнения коррупция НАБУ
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

