Политика⁠,
0

Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера

Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера и министра энергетики
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Минобороны Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера и министра энергетики. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский заявил, что украинской энергетике необходима та системность, которую Шмыгаль демонстрировал в Минобороны.

Президент сообщил, что рассчитывает на поддержку кандидатуры Шмыгаля со стороны парламентариев.

Зеленский предложил сменить министра обороны Украины
Политика

2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии.

Он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны Украины, предложено возглавить другое направление. «Не менее важное для нашей устойчивости», — отметил украинский лидер.

Шмыгаль назвал условия для проведения выборов на Украине
Политика
Денис Шмыгаль

С 4 марта 2020 года Шмыгаль занимал пост премьер-министра Украины. 17 июля 2025 года он был назначен министром обороны.

Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Зеленский Денис Шмыгаль должность
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
