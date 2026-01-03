Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера

Денис Шмыгаль (Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Минобороны Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера и министра энергетики. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский заявил, что украинской энергетике необходима та системность, которую Шмыгаль демонстрировал в Минобороны.

Президент сообщил, что рассчитывает на поддержку кандидатуры Шмыгаля со стороны парламентариев.

2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии.

Он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.

«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны Украины, предложено возглавить другое направление. «Не менее важное для нашей устойчивости», — отметил украинский лидер.

С 4 марта 2020 года Шмыгаль занимал пост премьер-министра Украины. 17 июля 2025 года он был назначен министром обороны.