Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера
Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Минобороны Денису Шмыгалю занять должность первого вице-премьера и министра энергетики. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Зеленский заявил, что украинской энергетике необходима та системность, которую Шмыгаль демонстрировал в Минобороны.
Президент сообщил, что рассчитывает на поддержку кандидатуры Шмыгаля со стороны парламентариев.
2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии.
Он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны.
«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сказал Зеленский.
Он также отметил, что Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны Украины, предложено возглавить другое направление. «Не менее важное для нашей устойчивости», — отметил украинский лидер.
С 4 марта 2020 года Шмыгаль занимал пост премьер-министра Украины. 17 июля 2025 года он был назначен министром обороны.
