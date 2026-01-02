Зеленский предложил сменить министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить министерство обороны. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в телеграм-канале.
«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сказал Зеленский.
По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов. «Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения», — пояснил Зеленский.
Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны Украины, предложено возглавить другое направление — «не менее важное для нашей устойчивости», добавил украинский лидер.
2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии. Для повышения эффективности ВСУ в ближайшие недели запланирована «интенсивная работа» непосредственно в зонах боевых действий, пояснил он. В частности, в бригады и командование будут внедрены конкретные управленческие решения, пояснил украинский президент.
В этот же день он подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Изначально Зеленский рассматривал на эту должность других кандидатов, одним из которых был Михаил Федоров.
