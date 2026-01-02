Зеленский предложил сменить министра обороны Украины

Зеленский предложил министру цифровой трансформации Федорову возглавить министерство обороны Украины. Шмыгалю, который сейчас возглавляет ведомство, предложено «не менее важное для нашей устойчивости» направление, добавил он

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить министерство обороны. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в телеграм-канале.

«Решил изменить и формат роботы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову», — сказал Зеленский.

По его словам, Федоров «глубоко занимается вопросами по линии дронов», а также результативно работает со сферой цифровизации госуслуг и процессов. «Вместе со всеми нашими военными, с военным командованием, вместе с национальными производителями оружия и партнерами Украины надо реализовать в сфере обороны такие изменения», — пояснил Зеленский.

Денису Шмыгалю, который сейчас возглавляет Минобороны Украины, предложено возглавить другое направление — «не менее важное для нашей устойчивости», добавил украинский лидер.

2 января Зеленский на совещании анонсировал изменения в оборонной сфере и дипломатии. Для повышения эффективности ВСУ в ближайшие недели запланирована «интенсивная работа» непосредственно в зонах боевых действий, пояснил он. В частности, в бригады и командование будут внедрены конкретные управленческие решения, пояснил украинский президент.

В этот же день он подписал указы о назначении Кирилла Буданова главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Должность главы офиса президента Украины оставалась вакантной с конца ноября после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Изначально Зеленский рассматривал на эту должность других кандидатов, одним из которых был Михаил Федоров.