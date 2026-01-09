 Перейти к основному контенту
Политика
Верховная рада получила заявление об отставке главы Минобороны Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Стефанчук отметил, что парламент рассмотрит заявления министров в ближайшее время.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны. По его словам, Федоров занимается вопросами, связанными с беспилотниками, а также показывает результаты в сферах цифровизации госуслуг и процессов.

Шмыгалю Зеленский предложил возглавить другое направление. Какое именно — украинский лидер не уточнил. Однако он сказал, что оно также важно для «устойчивости» страны.

5 января Василий Малюк объявил об отставке с поста главы СБУ. По информации издания «Украинская правда», Зеленский решил заменить Малюка из-за утраты доверия. Одним из кандидатов на пост главы СБУ был начальник центра спецопераций «А» спецслужбы Евгений Хмара. Сразу после сообщения об отставке украинский президент встретился с ним.

Персоны
Анастасия Карева
Михаил Федоров Денис Шмыгаль Украина отставка Верховная рада Украины Руслан Стефанчук
Михаил Федоров фото
Михаил Федоров
министр цифровой трансформации Украины
21 января 1991 года
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
