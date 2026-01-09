Верховная рада получила заявление об отставке главы Минобороны Украины

Денис Шмыгаль и Михаил Федоров (Фото: mod.gov.ua)

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр обороны Украины Денис Шмыгаль подали заявления об отставке. Об этом сообщил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Стефанчук отметил, что парламент рассмотрит заявления министров в ближайшее время.

В начале января президент Украины Владимир Зеленский предложил Федорову возглавить Министерство обороны. По его словам, Федоров занимается вопросами, связанными с беспилотниками, а также показывает результаты в сферах цифровизации госуслуг и процессов.

Шмыгалю Зеленский предложил возглавить другое направление. Какое именно — украинский лидер не уточнил. Однако он сказал, что оно также важно для «устойчивости» страны.

5 января Василий Малюк объявил об отставке с поста главы СБУ. По информации издания «Украинская правда», Зеленский решил заменить Малюка из-за утраты доверия. Одним из кандидатов на пост главы СБУ был начальник центра спецопераций «А» спецслужбы Евгений Хмара. Сразу после сообщения об отставке украинский президент встретился с ним.