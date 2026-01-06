Bloomberg узнал, как в Европе оценивают переговоры о гарантиях Украине

В Париже сегодня состоится очередной раунд переговоров, на котором представители Европы и США обсудят гарантии безопасности Украине. Европейские чиновники характеризуют нынешние договоренности позитивно, пишет Bloomberg

Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Обсуждаемые Европой и США гарантии безопасности для Украины находятся «в хорошем состоянии», пишет Bloomberg. Источники агентства среди европейских чиновников заявили, что последние переговоры с американскими представителями по этому вопросу прошли «позитивно».

Сегодня в Париже состоится очередной переговорный раунд, на котором представители более чем 30 западных стран из «коалиции желающих» встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече во французской столице также будут присутствовать переговорщики президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, пишет Bloomberg.

Гарантии безопасности, которые заявлены ключевым вопросом повестки, включают в себя возможность присутствия военных США на территории Украины после достижения мирного соглашения с Россией. Однако, отмечает агентство, пока неясно, какую именно роль будут играть американские войска и где конкретно они будут размещены. Российскую сторону европейские союзники планируют привлечь к обсуждению только после того, как детали будут согласованы с США, рассказал один из источников.

В конце ноября журналист Axios Барак Равид опубликовал полный текст проекта гарантий безопасности для Украины от США. В нем говорилось, что Киев получит гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, «адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров». По словам источников Bloomberg, США также готовы помочь в наблюдении за режимом прекращения огня, в том числе путем предоставления разведывательной информации.

По итогам прошлой встречи лидеры стран ЕС заявили, что гарантии должны включать создание возглавляемых Европой и поддерживаемых США «многонациональных сил для Украины». По задумке «коалиции желающих», они будут способствовать восстановлению ВСУ, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и поддержанию безопасности на море.

Президент Владимир Путин заявлял о готовности уважать гарантии безопасности, которые будут выработаны как для Украины, так и для России. Он также говорил, что каждая страна имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Однако российские власти остаются категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО.