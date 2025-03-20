Президент Финляндии предложил милитаризировать Украину «до зубов»

К прекращению огня на Украине приведет «сдерживание, которое основано на ее полной милитаризации», а также будущее членство в ЕС и НАТО, считает Стубб. Президент России называл стремление Киева в альянс одной из причин конфликта

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Единственным вариантом сдерживания России является «милитаризация Украины до зубов», заявил в интервью европейской версии издания Politico президент Финляндии Александр Стубб.

Москва говорит, что «хочет прекращения огня и мира, но отказывается брать на себя обязательства», хотя телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «был шагом в правильном направлении», считает он. На вопрос о том, что в конечном счете может привести к прекращению огня, Стубб ответил: «Сдерживание, которое основано на полной милитаризации Украины».

Помимо прочего, урегулированию поможет будущее членство Украины в ЕС и НАТО, подчеркнул президент Финляндии. Он призвал европейских лидеров усилить давление на Москву благодаря санкциям, изъятию замороженных активов и финансовой поддержке Киева.

«Сейчас очень важно получить сигнал от Европы о том, что военная, политическая и экономическая поддержка [Украины] продолжается», — сказал он, выразив надежду на одобрение пакета помощи в размере €40 млрд.

Стубб также выступил за участие ЕС в переговорах по урегулированию конфликта. «Я бы призвал Европу действовать сообща, — подчеркнул он. — Для меня это означает, что на переговорах будут присутствовать советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии, Италии, возможно, Польши, а затем кто-то из европейских институтов».

Президент Финляндии также предложил назначить спецпосланника ЕС по Украине, но добавил, что «сейчас, похоже, нет желания это делать».

Москва выступает против любой помощи Запада Киеву, считая, что это лишь затянет боевые действия и не изменит их исход. Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала конфликта стремление Украины в НАТО. В качестве условий прекращения огня он предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, зафиксировать внеблоковый и безъядерный статус Украины и снять международные санкции.