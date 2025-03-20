Президент Финляндии предложил милитаризировать Украину «до зубов»
Единственным вариантом сдерживания России является «милитаризация Украины до зубов», заявил в интервью европейской версии издания Politico президент Финляндии Александр Стубб.
Москва говорит, что «хочет прекращения огня и мира, но отказывается брать на себя обязательства», хотя телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина «был шагом в правильном направлении», считает он. На вопрос о том, что в конечном счете может привести к прекращению огня, Стубб ответил: «Сдерживание, которое основано на полной милитаризации Украины».
Помимо прочего, урегулированию поможет будущее членство Украины в ЕС и НАТО, подчеркнул президент Финляндии. Он призвал европейских лидеров усилить давление на Москву благодаря санкциям, изъятию замороженных активов и финансовой поддержке Киева.
«Сейчас очень важно получить сигнал от Европы о том, что военная, политическая и экономическая поддержка [Украины] продолжается», — сказал он, выразив надежду на одобрение пакета помощи в размере €40 млрд.
Стубб также выступил за участие ЕС в переговорах по урегулированию конфликта. «Я бы призвал Европу действовать сообща, — подчеркнул он. — Для меня это означает, что на переговорах будут присутствовать советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии, Италии, возможно, Польши, а затем кто-то из европейских институтов».
Москва выступает против любой помощи Запада Киеву, считая, что это лишь затянет боевые действия и не изменит их исход. Президент России Владимир Путин называл одной из причин начала конфликта стремление Украины в НАТО. В качестве условий прекращения огня он предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, зафиксировать внеблоковый и безъядерный статус Украины и снять международные санкции.
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