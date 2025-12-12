 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами

Сюжет
Война санкций
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили стремление ЕС устроить «грандиозное жульничество» с активами России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган встретились 12 декабря в Ашхабаде (Туркмения) при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.

«Обменялись мнениями по устремлениям европейцев, значит, устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую хорошо всем известную оценку», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Политики, по его словам, согласились, что попытки Евросоюза по конфискации российских активов повлекут слом основ международной финансовой системы, заложенной Бреттон-Вудскими соглашениями.

Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами
Video

Euroclear ответил на заявление ЦБ об иске из-за российских активов
Политика
Штаб-квартира Euroclear

Бреттон-Вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная на Бреттон-Вудской конференции, прошедшей с 1 по 22 июля 1944 года. Она сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». Основной мировой валютой стал американский доллар, привязанный к золоту. Тогда же были созданы международные валютно-кредитные организации: Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития, а также Всемирный банк.

Накануне, 11 декабря, большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

На следующий день после этого российский ЦБ сообщил о намерении в пятницу, 12 декабря, подать иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Регулятор пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России, а подачу иска объяснил «причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear».

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган активы России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 14:40 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 14:40
Эксперты назвали самое доходное оборудование для майнинга биткоинов Крипто, 14:44
МИД Германии обвинил Россию в кибератаке во время выборов и вызвал посла Политика, 14:40
Орбан раскритиковал изменение правил голосования по изъятию активов в ЕС Политика, 14:35
Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами Политика, 14:31
Конор Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей Спорт, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13 Политика, 14:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Названа дата премьеры новой модели Foton в России Авто, 14:21
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Юристы назвали иск ЦБ к Euroclear сигналом колеблющимся странам ЕС
РАДИО
 Финансы, 14:07
Начальник Генштаба Швеции заявил, что Европа «погрязла в жалости к себе» Политика, 14:06
Молодежные сборные России по волейболу допустили на турниры с 2026 года Спорт, 14:03
Продажи новостроек в России в 2025-м почти догонят показатель 2024 года Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00