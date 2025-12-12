Путин обсудил с Эрдоганом план ЕС о «грандиозном жульничестве» с активами

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Кристина Кормилицына / Sputnik / Reuters)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили стремление ЕС устроить «грандиозное жульничество» с активами России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган встретились 12 декабря в Ашхабаде (Туркмения) при участии делегаций двух стран. Встреча продолжалась 40 минут.

«Обменялись мнениями по устремлениям европейцев, значит, устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую хорошо всем известную оценку», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Политики, по его словам, согласились, что попытки Евросоюза по конфискации российских активов повлекут слом основ международной финансовой системы, заложенной Бреттон-Вудскими соглашениями.

Бреттон-Вудская система — международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная на Бреттон-Вудской конференции, прошедшей с 1 по 22 июля 1944 года. Она сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». Основной мировой валютой стал американский доллар, привязанный к золоту. Тогда же были созданы международные валютно-кредитные организации: Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития, а также Всемирный банк.

Накануне, 11 декабря, большинство стран Евросоюза поддержали бессрочную блокировку российских активов до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

На следующий день после этого российский ЦБ сообщил о намерении в пятницу, 12 декабря, подать иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы

Регулятор пообещал оспорить все «прямые или косвенные» действия Еврокомиссии по несогласованному использованию активов России, а подачу иска объяснил «причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear».

Материал дополняется