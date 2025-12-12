 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ЦБ объяснил иск к Euroclear ущербом из-за «незаконных действий»

Штаб-квартира Euroclear
Штаб-квартира Euroclear (Фото: Yves Herman / Reuters)

Банк России в пятницу, 12 декабря, подаст иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов, заявил РБК регулятор.

«Иск связан с причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear», — пояснил ЦБ.

«Судебная буря»: что ЦБ может противопоставить конфискации резервов в ЕС
Фото:Андрей Любимов / РБК

Подача иска обусловлена, в частности, анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов для передачи третьим лицам.

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, пояснил Центробанк.

Банк России рассматривает возможность защиты своих интересов также в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН.

Материал дополняется

Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Валерия Доброва
