ЦБ объяснил иск к Euroclear ущербом из-за «незаконных действий»
Банк России в пятницу, 12 декабря, подаст иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов, заявил РБК регулятор.
«Иск связан с причинением вреда (деликт) Банку России незаконными действиями Euroclear», — пояснил ЦБ.
Подача иска обусловлена, в частности, анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств Банка России, а также планами по использованию активов для передачи третьим лицам.
Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, пояснил Центробанк.
Банк России рассматривает возможность защиты своих интересов также в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах-членах ООН.
Материал дополняется
