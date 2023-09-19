Гутерриш заявил, что без реформы Совбеза ООН миру грозит раздробленность

Генсек ООН заявил, что Совет безопасности организации, как и Бреттон-Вудская система, отражает реалии 1945 года и нуждается в реформах. Сделать Совбез более инклюзивным ранее предлагали Байден и Путин

Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Необходимо реформировать мировые институты, в том числе Совбез ООН, иначе миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

«Мир изменился, а наши институты нет. Мы не можем эффективно решать проблемы настоящего времени, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо решения проблем они могут стать частью проблем. <...> Настало время изменить многосторонние структуры, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века», — сказал он.

Гутерриш заявил, что реформы, в частности, необходимы СБ ООН и международной финансовой системе, «чтобы она действительно была всеобщей». «Многополярный мир нуждается в сильных многосторонних институтах. Но глобальное руководство будто застыло во времени. Взгляните на СБ ООН и Бреттон-Вудскую систему, они отражают политические и экономические реалии 1945 года. <...> Мы приближаемся как никогда прежде к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях», — предупредил генсек.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, говорится на сайте организации. Сейчас в Совбезе всегда представлено 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022-й и 2023 год. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023-й и 2024 год.

Гутерриш уже призывал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему в мае. Тогда он заявил, что они должны соответствовать «реалиям сегодняшнего мира», поскольку «глобальная финансовая структура устарела» и не смогла выполнить «свою основную функцию глобальной системы социальной защиты».

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 23 сентября. На ней в том числе выступят президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Россию в этом году представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рранее заявил, что Байден на ГА ООН намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». The Times писала, что Вашингтон будет настаивать на включении в СБ ООН пяти или шести новых постоянных членов, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Это, по данным газеты, должно противодействовать влиянию России и Китая.

Реформировать Совбез ООН призывали и российские власти. В октябре прошлого года президент Владимир Путин говорил, что в ООН не хватает «мирового многообразия» и именно от стран Азии, Африки, Латинской Америки в дальнейшем «будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня». Китай и Россия поддерживали стремления Бразилии, Индии и ЮАР «играть более заметную роль в ООН».

