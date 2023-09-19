 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Гутерриш заявил, что без реформы Совбеза ООН миру грозит раздробленность

Генсек ООН Гутерриш: без реформы Совбеза ООН миру грозит раздробленность
Генсек ООН заявил, что Совет безопасности организации, как и Бреттон-Вудская система, отражает реалии 1945 года и нуждается в реформах. Сделать Совбез более инклюзивным ранее предлагали Байден и Путин
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Необходимо реформировать мировые институты, в том числе Совбез ООН, иначе миру грозит раздробленность в экономической и финансовой системах, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

«Мир изменился, а наши институты нет. Мы не можем эффективно решать проблемы настоящего времени, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо решения проблем они могут стать частью проблем. <...> Настало время изменить многосторонние структуры, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века», — сказал он.

Гутерриш заявил, что реформы, в частности, необходимы СБ ООН и международной финансовой системе, «чтобы она действительно была всеобщей». «Многополярный мир нуждается в сильных многосторонних институтах. Но глобальное руководство будто застыло во времени. Взгляните на СБ ООН и Бреттон-Вудскую систему, они отражают политические и экономические реалии 1945 года. <...> Мы приближаемся как никогда прежде к великому расколу в экономической и финансовой системе, а также торговых отношениях», — предупредил генсек.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, которая несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности, говорится на сайте организации.

Сейчас в Совбезе всегда представлено 15 стран: пять постоянных членов и десять временных. Постоянные — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето. Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022-й и 2023 год. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023-й и 2024 год.

Гутерриш уже призывал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудскую систему в мае. Тогда он заявил, что они должны соответствовать «реалиям сегодняшнего мира», поскольку «глобальная финансовая структура устарела» и не смогла выполнить «свою основную функцию глобальной системы социальной защиты».

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 23 сентября. На ней в том числе выступят президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Россию в этом году представляет глава МИДа Сергей Лавров.

Читайте на РБК Pro
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
4 типа «просителей скидок»: как с ними работать менеджеру по продажам
Чем крах трастовых фондов грозит экономике Китая — The Economist
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рранее заявил, что Байден на ГА ООН намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН. С точки зрения американских властей Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». The Times писала, что Вашингтон будет настаивать на включении в СБ ООН пяти или шести новых постоянных членов, включая Индию, Бразилию, Германию и Японию. Это, по данным газеты, должно противодействовать влиянию России и Китая.

Реформировать Совбез ООН призывали и российские власти. В октябре прошлого года президент Владимир Путин говорил, что в ООН не хватает «мирового многообразия» и именно от стран Азии, Африки, Латинской Америки в дальнейшем «будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня». Китай и Россия поддерживали стремления Бразилии, Индии и ЮАР «играть более заметную роль в ООН».
 

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Совбез ООН Антониу Гутерриш реформа ООН
Материалы по теме
Генсек призвал реформировать Совбез ООН из-за конфликта на Украине
Политика
Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
Политика
Президент Бразилии обвинил Совбез ООН в бессилии в конфликте на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 16:52
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 19:52 
В Тульском государственном музее оружия прошло вручение наград Пресс-релиз, 19:50
Путин в День оружейника приехал в Ижевск Политика, 19:43
Футболист «Крыльев» получил черепно-мозговую травму в матче Кубка России Спорт, 19:42
Собянин поручил мэрии обновить план развития Москвы Город, 19:33
«Тинькофф» возобновит торги паями двух фондов с активами более ₽800 млн Инвестиции, 19:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о пяти погибших мирных жителях Политика, 19:26
«Спартак» первым вышел в плей-офф Кубка России Спорт, 19:16
Гутерриш заявил, что без реформы Совбеза ООН миру грозит раздробленность Политика, 19:14
Глава Пентагона оценил потребности Украины в дальнобойных ракетах Политика, 19:12
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:11
Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха Политика, 19:11
«Зенит» объявил о переходе Бакаева в клуб из ОАЭ Спорт, 19:07