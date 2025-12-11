Большинство стран ЕС согласились на бессрочную заморозку активов России

Подавляющее большинство стран ЕС одобрили предложение Еврокомиссии, которое продлит действие чрезвычайных полномочий для заморозки российских активов. Утвердить механизм блокировки члены блока могут уже завтра

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Подавляющее большинство стран Евросоюза согласились заблокировать российские суверенные активы на неопределенный срок, пишет Euractiv. Эту информацию также подтвердили источники Bloomberg. Politico со ссылкой на представителя председательствующей в Совете ЕС Дании уточняет, что послы стран ЕС поддержали предоставление Еврокомиссии полномочий по блокировке активов России на сумму €210 млрд.

Процесс идет на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, предусматривающей принятие мер при чрезвычайных обстоятельствах по принципу квалифицированного большинства, а не единогласным решением. Financial Times ранее отмечала, что за счет такого подхода Еврокомиссии удастся обойти вето со стороны таких политиков, как премьер Венгрии Виктор Орбан.

По словам источника Euractiv, предложение поддержали подавляющее большинство стран ЕС. Другой собеседник полагает, что, вероятнее всего, против инициативы выступят Венгрия и Словакия. Третий дипломат заявил, что Бельгия еще не раскрыла странам ЕС свою позицию по вопросу использования активов.

Окончательно решение страны блока должны принять завтра, 12 декабря, пишет Euractiv.

По информации Politico, предполагается, что новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». В настоящее время все 27 государств — членов ЕС обязаны продлевать заморозку активов каждые шесть месяцев, отмечает Bloomberg. Источники агентства подчеркивают, что вопрос о том, будут ли использованы средства для предоставления кредита Украине еще не решен.

Еврокомиссия в начале декабря официально предложила странам ЕС два варианта финансирования Украины: привлечение заемных средств под гарантии общеевропейского бюджета и выдача «репарационного кредита» в размере €210 млрд из замороженных российских активов. Всего после начала военной операции на Украине в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около €260 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Против использования российских активов ранее выступила Бельгия. Бельгийские власти объясняли свою позицию риском для собственной экономики в случае ответных мер со стороны России, а также подрывом доверия к европейским финансовым рынкам. Источник Politico среди европейских чиновников не исключал, что Бельгия может оказаться в изоляции в Евросоюзе наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие замороженных активов России.

Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и даст на это ответ, а свои интересы будет отстаивать в судах. В конце ноября Госдума обратилась к правительству и призвала разработать ответные меры на случай изъятия ЕС российских замороженных активов. В Минфине отмечали, что такой проект у них уже готов.