Назарбаев предупредил, что ядерная катастрофа близка

Нет альтернативы выстраиваю диалога, если мир хочет избежать глобального конфликта, считает бывший президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Рост силового противостояния в международных отношениях, «мультикризис» в мировой экономике на фоне санкций, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы привели к формированию новой геополитической реальности, заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на дискуссионной площадке «Астана клуба».

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — сказал он (цитата по телеканалу KTK).

Он выразил мнение, что нет альтернативы выстраиванию диалога, «если мы хотим избежать глобального конфликта». Недавний исторический опыт показывает, что поиск компромиссов позволяет найти решение даже в крайне непростых ситуациях, считает Назарбаев.

В качестве примера он привел «самолетный кризис» между Россией и Турцией (российский Су-24 был сбит турецкой ракетой в ноябре 2015 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, после чего Москва и Анкара пошли на урегулирование двусторонних отношений), а также переговорный процесс по Сирии («Астанинская платформа», в 2023 году МИД Казахстана объявил, что все ее цели были достигнуты).

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Президент Владимир Путин счел это необходимым в условиях, когда Москву не допускают к инспекциям на американские объекты, а в США и НАТО прямо говорят о цели нанести России стратегическое поражение. Вашингтон назвал выход из договора ошибкой.

В ноябре Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Решение не означает планы провести такие испытания, Москва просто выровняла ситуацию с учетом, что США не ратифицировали соглашение, пояснили в Кремле.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, но нельзя забывать, что у нее оно есть, напомнил Путин. Риторика о возможности начала ядерной войны, по его словам, часто содержится в высказываниях безответственных политиков на очень высоком уровне.