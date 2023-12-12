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Политика ,  
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Назарбаев предупредил, что ядерная катастрофа близка

Нурсултан Назарбаев: «Мы близки к ядерной катастрофе как никогда»
Нет альтернативы выстраиваю диалога, если мир хочет избежать глобального конфликта, считает бывший президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Рост силового противостояния в международных отношениях, «мультикризис» в мировой экономике на фоне санкций, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы привели к формированию новой геополитической реальности, заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на дискуссионной площадке «Астана клуба».

«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — сказал он (цитата по телеканалу KTK).

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Он выразил мнение, что нет альтернативы выстраиванию диалога, «если мы хотим избежать глобального конфликта». Недавний исторический опыт показывает, что поиск компромиссов позволяет найти решение даже в крайне непростых ситуациях, считает Назарбаев.

В качестве примера он привел «самолетный кризис» между Россией и Турцией (российский Су-24 был сбит турецкой ракетой в ноябре 2015 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, после чего Москва и Анкара пошли на урегулирование двусторонних отношений), а также переговорный процесс по Сирии («Астанинская платформа», в 2023 году МИД Казахстана объявил, что все ее цели были достигнуты).

Каким ядерным оружием обладают западные страны
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Фото:MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

В феврале 2023 года Россия приостановила участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Президент Владимир Путин счел это необходимым в условиях, когда Москву не допускают к инспекциям на американские объекты, а в США и НАТО прямо говорят о цели нанести России стратегическое поражение. Вашингтон назвал выход из договора ошибкой.

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В ноябре Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Решение не означает планы провести такие испытания, Москва просто выровняла ситуацию с учетом, что США не ратифицировали соглашение, пояснили в Кремле.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, но нельзя забывать, что у нее оно есть, напомнил Путин. Риторика о возможности начала ядерной войны, по его словам, часто содержится в высказываниях безответственных политиков на очень высоком уровне.

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Нурсултан Назарбаев ядерная безопасность гонка вооружений

Пространство выбора

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