Кремль объяснил слова Путина про договор о запрете ядерных испытаний

Слова президента России Владимира Путина о том, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не означают планы проведения таких испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, американцы не ратифицировали. Чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва ратификации, о готовность сделать что и заявил Володин. Это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний», — сказал он.

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