 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль объяснил слова Путина про договор о запрете ядерных испытаний

Песков: отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает планы Москвы на ядерные испытания

Слова президента России Владимира Путина о том, что Москва может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не означают планы проведения таких испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, американцы не ратифицировали. Чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва ратификации, о готовность сделать что и заявил Володин. Это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний», — сказал он.

Материал дополняется

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 05 окт, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 05 окт, 18:18
ФАС оштрафовала Почта банк за уточнения мелким шрифтом в рекламе Политика, 13:27
Кремль объяснил слова Путина про договор о запрете ядерных испытаний Политика, 13:25
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 13:24
В Баку назвали «примером лицемерия» слова Макрона о встрече в Гранаде Политика, 13:20
Россиянка победила чемпионку «Ролан Гаррос» и вышла в полуфинал в Пекине Спорт, 13:14
Украина вернула тела 64 погибших военных Политика, 13:07
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:00
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон Pro, 12:57
Венгрия предложила посредничество в возвращении армянских военнопленных Политика, 12:57
В России объявили в розыск бывшего генпрокурора Украины Политика, 12:41
Инвесторы договорились о передаче Москве 51 соцобъекта за три месяца Город, 12:38
Доллар полностью утратил утренний рост и вновь приблизился к ₽100 Инвестиции, 12:35
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Ислам Махачев узнал следующего соперника в случае победы над Оливейрой Спорт, 12:31