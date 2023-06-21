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Казахстан объявил о конце встреч по Сирии в Астане

Казахстан отказался от Астанинского формата для встреч по сирийскому урегулированию
Встречи по сирийскому урегулированию в «Астанинском формате» проводились с 2017 года. По словам замминистра главы МИД Казахстана, все цели формата выполнены и 20-я сессия станет последней. Москва заявила, что встречи продолжатся
Фото: Санат Имангалиев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Санат Имангалиев / Sputnik / РИА Новости

Казахстан больше не будет площадкой для встреч по сирийскому урегулированию, поскольку все цели, которые ставились шесть лет назад при запуске переговорного процесса, были достигнуты. Об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш на 20-й международной встрече «Астанинского формата».

«Сегодня ситуация в Сирии кардинально изменилась, о чем свидетельствует готовность арабских государств восстановить дипломатические отношения с Дамаском. Ярким проявлением этого стало возвращение Сирии в Лигу арабских государств», — подчеркнул замминстра.

По его словам, нынешняя встреча по Сирии станет последней в рамках «Астанинского формата», однако во втором полугодии 2023 года состоится еще одна встреча по проблематике. Где именно она пройдет, Тумыш не уточнил.

В 2016 году Казахстан предложил организовать в Астане площадку для переговоров между противоборствующими сторонами в Сирии. С января по октябрь 2017 года в казахстанской столице состоялись семь международных встреч по сирийскому урегулированию — тогда они и получили название «Астанинский формат».

Решения Казахстана прокомментировал спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Он назвал его неожиданным, однако подчеркнул, что «Астанинский формат» не привязан к определенному месту и будет продолжен, поскольку он показал свою жизнеспособность.

«Астанинский» формат, который существует и дальше, естественно, продолжит свою работу. Он доказал свою жизнеспособность на фоне пробуксовки так называемых усилий международного сообщества по сирийскому урегулированию. <...> Мы очень благодарны руководству Казахстана за гостеприимство, которое оказывались за последние шесть лет», — сказал Лаврентьев.

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По словам информированных источников «Коммерсанта», возможность отказа Астаны от предоставления площадки участникам переговоров обсуждалась и раньше. В итоге казахстанские власти сочли, что уже получили свои бонусы как посредники и больше им из этого извлечь нечего.

Как отмечает издание, последние годы особых подвижек от взаимодействия непосредственно по линии «вооруженная оппозиция—Дамаск» действительно не было. Все вопросы и так в основном решаются через государства-гаранты или же через арабские страны, в первую очередь ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые теперь активно сотрудничают с Дамаском.

Так, в мае министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии, которая была одной из основательниц ЛАГ, в организацию. Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Многие арабские страны отозвали послов из Дамаска. Власти Сирии тогда заявили, что не принимают этого решения и считают его незаконным.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сирия Казахстан мирное урегулирование Астана переговоры
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