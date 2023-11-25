Каким ядерным оружием обладают западные страны

В 2023 году Франция успешно испытала новую версию межконтинентальной баллистической ракеты, а США объявили о модификации ключевого компонента ядерного арсенала. Как сейчас сформированы ядерные силы Запада — в материале РБК

Фото: MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

В каких случаях США готовы использовать ядерное оружие

Из чего состоит ядерный арсенал США и как он будет модернизирован

Какое оружие есть у Великобритании и при каких условиях она может его применить

Как свою ядерную программу развивает Франция

В каких случаях США готовы использовать ядерное оружие

Согласно «Обзору ядерной политики» (Nuclear Posture Review — NPR) 2022 года, у американского ядерного арсенала три задачи: сдерживать агрессию; гарантировать безопасность союзников и партнеров (так называемый «ядерный зонтик»); обеспечить достижение целей США в случае, если ядерное сдерживание не сработает.

Вашингтон не уточняет, при каких конкретно условиях он готов использовать ядерное оружие. В NPR также ничего не говорится о том, что США не будут применять ядерное оружие первыми. С приходом в 2021 году администрации Джо Байдена звучали предложения о том, чтобы все-таки зафиксировать это положение в обзоре. Но это не только вызвало бы скепсис у таких вероятных противников, как Россия и Северная Корея, поясняют эксперты портала War on the Rocks, почему этого не произошло, но и заставило бы нервничать некоторых союзников США, особенно Японию, которые исходят из того, что Америка первой нанесет ядерный удар, чтобы предотвратить нападение на них с применением обычных вооружений.

Идея неприменения ядерного оружия первым означает, что государство не будет использовать такие вооружения до тех пор, пока сама не подвергнется ядерному нападению. В этом случае может быть нанесен ответно-встречный удар (когда известно, что другая сторона уже запустила процесс использования ядерного оружия), или упреждающий удар (когда известно, что другая сторона вот-вот использует ядерное оружие).

В NPR говорится, что США рассмотрят вариант применения ядерных вооружений только в «чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы» — свои и союзников. США обещают не использовать ядерное оружие против неядерных стран, которые участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); для других же государств есть «узкий диапазон непредвиденных обстоятельств, когда американское ядерное оружие может играть важную роль в сдерживании атак».

В обзоре также описана модель сдерживания четырех конкретных стран — Китая, России, КНДР и Ирана. Москва и Пекин находятся на разных стадиях развития своего ядерного оружия, но каждый из них «представляет растущую угрозу для США и их союзников». Россия в этой связке остается «противником с самыми мощными и разнообразными ядерными силами». Уникальное сочетание стратегических и нестратегических сил, говорится в NPR, дает Москве возможность применять ядерное оружие как на других континентах, так и в региональных военных кампаниях. При этом Вашингтон готов продолжить с Москвой переговоры по соглашению, которое придет на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году. США готовы запустить аналогичный переговорный процесс и с Китаем, хотя у Пекина такого желания нет.

Северокорейский арсенал оружия массового уничтожения (ОМУ) США считают «постоянно растущей опасностью»; в обзоре подчеркивается, что «нет вариантов, при которых режим Кима мог бы применить ядерное оружие и выжить». Иран сейчас «не представляет ядерной угрозы, но развивает возможности, которые бы позволили ему произвести такое оружие, если он решит это сделать». А пока этого не произошло, США будут полагаться на свое неядерное превосходство, чтобы «сдерживать агрессию» Ирана в регионе; ключевая же цель политики США в том, чтобы Иран такое оружие никогда не получил.

Из чего состоит ядерный арсенал США и как он будет модернизирован

Ядерная триада — это стратегические вооруженные силы страны, которые оснащены ядерным оружием. Состоит из трех компонентов: Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР);

Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок);

Воздушный — стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. На сегодня всеми тремя компонентами обладают четыре страны — Китай, Индия, Россия и США.

Основу наземного компонента США составляет твердотопливная МБР LGM-30G Minuteman III. В американском арсенале 450 таких ракет — 400 из них развернуты, 50 находятся на хранении с возможностью разместить их в 50 шахтах. Может нести от одной до трех ядерных боеголовок и боезаряды двух типов — W78/Mk12A мощностью 335 килотонн и W87/Mk21 в 300 килотонн. Всего у США 800 боеголовок, из них на ракетах размещено 400.

Minuteman III распределены между тремя базами — 90-е ракетное крыло авиабазы ВВС Уоррен (штат Вайоминг, запад США), 341-е ракетное крыло авиабазы Мальмстрем (штат Монтана, север США) и 91-е ракетное крыло авиабазы Майнот (штат Северная Дакота, север США). Ракеты рассредоточены в укрепленных шахтах и соединены с подземным центром управления запуском, где круглосуточно дежурят два офицера.

Характеристики Minuteman III Дальность — более 9,5 тыс. км (по экспертным оценкам, до 13 тыс. км) Скорость — от 23 тыс. до 24 тыс. км/ч Достигаемая высота — 1,12 км

Тестовые пуски МБР проходят несколько раз в год — чтобы проверить их техническое состояние или испытать какие-либо нововведения. Minuteman III таким образом запускали более 300 раз. Последний запуск состоялся 1 ноября 2023 года с полигона базы Ванденберг (штат Калифорния) в сторону Тихого океана. Тест закончился неудачно — ракета была «безопасным образом уничтожена над Тихим океаном». После командование сообщило, что для «тщательного анализа» будет создана аналитическая группа. Неудачный запуск вызвал опасения по поводу американских наземных стратегических сил. Глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Майк Роджерс призвал заменить Minuteman III на более современные системы. «Он хорошо послужил нашей стране, и мы продолжим полагаться на него в сдерживании ядерной войны до 2030-х годов. Но прошедший на неделе запуск — это суровое напоминание о том, что ничто не вечно», — заявил он.

Разговоры о модернизации стратегических сил США начались в первый срок президента Барака Обамы. Как рассказали эксперты на панельной дискуссии института Brookings в 2019 году, чтобы Конгресс одобрил подписанный в 2010 году с Россией договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Обама в обмен на голоса республиканцев согласился на финансирование модернизации ядерных сил.

Межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman с конца 1950-х годов разрабатывает корпорация Boeing. Находится на американском вооружении с 1960-х годов. Состоит из трех маршевых ступеней (запускают и разгоняют ракету), боевой ступени и разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (Фото: USAF) Новая межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel должна заменить 400 ракет Minuteman III. Sentinel с 2019 года разрабатывает компания Northrop Grumman. Планируется, что 400 таких ракет поставят на вооружение к 2036 году (Фото: U.S. Air Force)

В 2016 году Центр ядерных вооружений ВВС США объявил тендер на создание новой системы, которая заменит Minuteman III, — тогда она называлась средством стратегического сдерживания наземного базирования (The Ground Based Strategic Deterrent — GBSD). В 2019 году контракт на ее разработку получила американская военно-промышленная компания Northrop Grumman; сумма контракта — $13,3 млрд. В 2022 году проект GBSD получил название LGM-35 Sentinel (с англ. «Страж»). Первый испытательный пуск был запланирован на 2023 год, однако в июне Счетная палата США сообщила, что он откладывается на 2024 год; первую ракету планируют выпустить к 2029 году, чтобы к 2036-му поставить 400 единиц на замену Minuteman III.

В 2020 году общие расходы на программу оценивали в $264 млрд, которые пойдут на разработку и выпуск более 600 ракет, часть из которых необходима для испытаний, и поддержание жизненного цикла системы до 2075 года. Производить головные части для Sentinel будет Lockheed Martin, заключивший с Пентагоном соответствующий контракт объемом $996,2 млн. Проект планируют завершить к 2039 году.

Разработка новой МБР идет непросто. Как заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая 13 ноября в Центре новой американской безопасности, различные и многочисленные «неизвестные неизвестные» (unknown unknowns), «всплывают на поверхность и влияют на программу». Sentinel, также отметил он, это не только ракета, но и «обширное строительство недвижимости, программа гражданского строительства, довольно обширная программа связи, управления и контроля». «По мере того, как мы погружаемся в то, что мы на самом деле собираемся сделать, мы обнаруживаем вещи, которые будут стоить денег», — сказал Кендалл (цитата по Air&Space Forces Magazine). По его словам, ясности с тем, во сколько обойдется программа, не было изначально, — и это связано с тем, что США не занимались разработкой МБР с 1960-х годов.

Морской компонент Пентагон называет «наиболее жизнеспособной составляющей» американской ядерной триады; развернутые на ПЛАРБ боеголовки составляют 70% действующего ядерного арсенала США. В его основе — стратегические атомные подлодки типа Ohio, которые находятся на вооружении с 1981 года. Всего их 14: восемь действует в Тихом океане (базируются в порте Бангор, база Тихоокеанского флота ВМС США «Китсап», штат Вашингтон), шесть — в Атлантическом (приписаны к базе Атлантического флота «Кингс-Бей», штат Джорджия); в связи с перерывами на техобслуживание в походах по факту находится от восьми до десяти субмарин. Срок действия такой подлодки между капитальными ремонтами — от 15 лет. В среднем они проводят в море 77 дней и 35 — на техническом обслуживании в порту.

По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», если в годы холодной войны почти все патрулирование проходило в Атлантическом океане, то сегодня 60% патрулей приходится на Тихий — и это отражает то, какое место в американском ядерном планировании занимают Китай и КНДР.

Субмарины несут ракеты Trident II D5. Эта трехступенчатая твердотопливная баллистическая ракета производства Lockheed Martin находится на вооружении США с 1990 года. Разработка БРПЛ семейства Trident идет с начала 1970-х годов — в 1979 году на вооружение была взята Trident I, которая заменила ракеты Polaris и Poseidon; ее сняли в 2001 году, и теперь у США есть только Trident II. За последние 30 лет она прошла через несколько модификаций — в частности, обновлялись ее системы GPS и двигатели. С 2017 года ВМС заменяют Trident II D5 на аналогичные ракеты с продленным сроком службы (они называются Trident II D5LE, где LE означает life-extended, то есть продленный срок службы).

Trident II D5 оснащена разделяющейся головной частью и может нести от одной до восьми ядерных боеголовок. В их числе маломощная W76-2/Mk4A в 8 килотонн, W76-1/Mk4A мощностью 90 килотонн и W88/Mk5 мощностью 455 килотонн. Всего у США 1920 таких ядерных боеголовок, из них 1511 — это W76-1, 384 — W88, 25 — W76-2.

Характеристики Trident II D5 Дальность — 7,36 тыс. км (по экспертным оценкам, до 12 тыс. км) Скорость — до 29 тыс. км/час Стоимость одной ракеты — $30,9 млн

Каждая из субмарин типа Ohio может нести до 20 ракет Trident II D5 — всего 280 ракет на 14 подлодках; однако поскольку от двух до четырех субмарин находится в ремонте, по заявлениям Пентагона, фактически в море развернуто не более 240 БРПЛ. И хотя каждая ракета может нести до восьми боеголовок, в среднем, пишут эксперты «Бюллетеня», их число составляет 4-5 — то есть порядка 90 боеголовок на субмарину.

В основе морского компонента ядерной триады США 14 стратегических подлодок типа Ohio. Они стоят на вооружении с 1981 года. Каждая субмарина может нести до 20 ракет (Фото: ABACA via Reuters Connect) На фото: баллистические ракеты подводных лодок Trident II D5. Эти ракеты лежат в основе морского компонента не только США, но и Великобритании. Они могут нести от одного до восьми боезарядов различной мощности — от 8 до 455 килотонн (Фото: Getty Images) 12 стратегических подлодок типа Columbia должны полностью заменить 14 Ohio к 2042 году. Columbia (на фото) также будут оснащены системами Trident II D5, правда, смогут нести не 20, а 16 таких ракет (Фото: U.S. Naval Sea Systems Command Image)

В рамках модернизации США планируют заменить 14 субмарин Ohio на 12 подводных лодок типа Columbia, каждая из которых сможет нести на 20, а 16 ракет Trident II D5. С 2013 года ВМС определяют эту программу как приоритет. По оценке Счетной палаты США, ее общая стоимость составит $112 млрд; цена одной субмарины — примерно $9,3 млрд, при этом стоимость головного (первого) судна — USS District of Columbia — оценивается в $15,2 млрд. Разработку и строительство поручили двум ведущим американским верфям — Electric Boat (кораблестроительное подразделение корпорации General Dynamics) и Newport News Shipbuilding (подразделение судостроительной компании Huntington Ingalls Industries).

На новых подлодках установят более современные атомные реакторы — так, если Ohio в середине службы (всего она длится 42 года, поделена на два цикла по 20 лет, между которыми два года отводится на капитальный ремонт) требуется замена израсходованного топлива, то на Columbia, чей срок службы также 42 года, такая процедура не понадобится. Кроме того, вместо механической приводной системы, которая стоит на Ohio, на Columbia установят электрическую, а это значит, что новая подлодка будет гораздо тише. Эксперты «Бюллетеня» отмечают, что, поскольку ВМС до этого никогда не строил субмарины с такими установками, программа может реализоваться с запозданием. Поставка первой субмарины запланирована на 2027 год, первое патрулирование — на 2031-й, а полная замена всех подлодок Ohio на Columbia — к 2042-му.

Воздушный компонент Минобороны США называет «самой гибкой частью триады», которая может «за короткое время обеспечить массированную огневую мощь в любой точке мира». В него входят стратегические бомбардировщики двух типов — B-2A Spirit («Дух») производства Northrop Grumman (20 самолетов) и B-52H Stratofortress («Стратосферная крепость») производства Boeing (87 самолетов, из которых 46 могут нести ядерное оружие). Стратегический бомбардировщик B-1B Lancer («Копьеносец») от Boeing ядерное оружие нести не может.

Многоцелевой бомбардировщик B-2, созданный с использованием технологии «стелс», делающей его малозаметным для радаров, может доставлять как обычные, так и ядерные боеприпасы. Первый полет он совершил в 1989 году. Его активно использовали в операции НАТО «Союзная сила» в Югославии, где он, по данным ВВС США, за первые восемь недель уничтожил 33% всех сербских целей; применялся также в ходе операции «Несокрушимая свобода» в 2001 году в Афганистане, операции «Иракская свобода» в 2003-м, а также в двух операциях в Ливии. Каждый самолет может нести до 16 ядерных бомб — в их числе бомбы свободного падения B61 и B83.

Характеристики бомбардировщика B-2 Длина: 20,9 метра Высота: 5,1 метра Размах крыльев: 52,12 метра Скорость: высокая сверхзвуковая Расстояние, преодолеваемое без дозаправки: 11,1 тыс. км Максимально достигаемая высота: 15,24 тыс. м Полезная нагрузка: 18,1 тонны Экипаж: два пилота

Межконтинентальный бомбардировщик B-52 стоит на вооружении США с 1961 года. ВВС США активно использовали его в операциях в Ираке в 1990-е годы — «Буря в пустыне» и «Удар в пустыне». Каждый самолет может нести до 20 крылатых ракет воздушного базирования AGM-86B; бомбы свободного падения на них больше не размещают.

Характеристики бомбардировщика B-52 Длина: 48,5 метра Высота: 12,4 метра Размах крыльев: 56,4 метра Скорость: более 1 тыс. км/ч Расстояние, преодолеваемое без дозаправки: 14,2 тыс. км Максимально достигаемая высота: 15,1 тыс. м Полезная нагрузка: 31,5 тонны Экипаж: пять человек — командир, второй пилот, два штурмана и специалист по радиоэлектронной борьбе

По оценкам «Бюллетеня», всего на бомбардировщиках размещено 788 ядерных боеголовок.

Стратегический самолет B-2A Spirit — это стелс-бомбардировщик, который находится на вооружении США более 30 лет. Он может нести около 18 т оружия и пролетать без дозаправки 11 тыс. км. (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Гравитационные бомбы B61 (7-й и 11-й модификаций) — одни из основных в стратегических силах США. У бомбы переменная мощность заряда — всего есть четыре варианта с максимумом в 340 килотонн. На фото: бомба B61-11 на выставке в музее Центра национальной безопасности Y-12 в штате Теннесси (Фото: Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images) Мощность бомбы B83-1 — 1,2 мегатонны (1,2 тыс. килотонн), это единственная мегатонная бомба в ядерном арсенале США. В 2022 году Пентагон сообщил, что снимет ее с вооружения «из-за возрастающих ограничений ее потенциала и растущих расходов на техническое обслуживание» (Фото: Master Sgt. Ken Hammond / U.S. Air Force ) Межконтинентальный бомбардировщик B-52 находится на вооружении уже более 50 лет. На нем больше не размещают гравитационные бомбы, однако он может нести до 20 крылатых ракет AGM-86B. Его экипаж составляет пять человек, самолет может преодолеть 14 тыс. км без дозаправки и доставить 31 т оружия (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) Крылатая ракета воздушного базирования AGM-86B, которую размещают на самолете B-52 (Фото: USAF Museum) В середине 2020-х США планируют поставить на вооружение новый стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Этот самолет сможет доставлять как гравитационные бомбы B61, так и разрабатываемые сейчас крылатые ракеты AGM-181 LRSO (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Модернизацию воздушного компонента США ведут по нескольким направлениям: они совершенствуют систему управления (Command and Control — C2) существующими бомбардировщиками; улучшают существующее ядерное оружие (в частности, вводят 12-ю и разрабатывают 13-ю модификацию бомбы B61 и AGM-181 LRSO (Long-Range Standoff Weapon — крылатую ядерную ракету большой дальности вне досягаемости противовоздушной обороны (ПВО); разрабатывают новый тяжелый стелс-бомбардировщик B-21 Raider («Каратель»).

Этот самолет конструирует компания Northrop Grumman — предварительный проект получил одобрение ВВС в 2017 году; в 2022-м производитель представил самолет, который в ноябре 2023-го совершил свой первый полет. B-21 Raider может доставлять как обычные, так и ядерные вооружения (бомбы B61 и крылатые ракеты AGM-181 LRSO). ВВС заявляют, что наряду с B-52 он ляжет в основу бомбардировочных сил США. Необходимость ввести новый самолет Northrop Grumman объясняет тем, что сейчас только 10% американских бомбардировщиков могут прорвать противовоздушную оборону противника. По замыслу, B-21 обеспечит ту «полезную нагрузку, дальность полета и проникающую способность», которые не могут дать действующие самолеты. B-21 Raider планируют поставить на вооружение в середине 2020-х годов; ВВС собираются закупить как минимум 100 таких самолетов.

У США есть только один вид нестратегического ядерного оружия — бомбы свободного падения B61; на сегодня существует две версии — B61-3 и B61-4 мощностью от 0,3 до 170 и 50 килотонн соответственно. У США около 200 таких бомб, из них порядка 100 находится на шести базах в пяти странах НАТО — в их числе авиабазы Авиано и Геди (Италия), Бюхель (Германия), Инджирлик (Турция), Кляйне Брогель (Бельгия) и Фолькель (Нидерланды).

Четкого определения у тактического ядерного оружия нет. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons — ICAN) поясняет, что тактическим считается все, что не входит в категорию стратегических вооружений в той классификации, которая приводится в российско-американских документах по контролю над вооружениями (договоры ОСВ-1 и ОСВ-2, СНП и СНВ). Задача такого оружия — выполнение конкретных тактических целей на поле боя, а не масштабный удар по крупнейшим городам в тылу противника. У нестратегического оружия меньше дальность (не превышает 5,5 тыс. км) и мощность. Тем не менее, при определенных условиях его могут задействовать в выполнении стратегических задач, пишут эксперты.

Гравитационные бомбы B61 лежат в основе американских нестратегических (тактических) сил. 100 из них находятся на базах в Европе, а еще 100 хранятся на складах в США. На фото: самолет F-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12, 20 декабря 2021 года (Фото: Los Alamos National Laboratory) Многофункциональные истребители F-16 используют для ядерных миссий Бельгия и Нидерланды (Фото: Annabelle Chih / Getty Images) PA-200 Tornado для ядерных миссий активно применяют Германия и Италия (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press) В перспективе и F-16, и PA-200 Tornado в Европе должны быть заменены на многофункциональные малозаметные истребители F-35. На фото: заправка в воздухе F-35A Lightning II, 15 августа 2022 года (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Бельгии и Нидерландах под ядерные миссии отведены американские многофункциональные истребители F-16; в перспективе их должны заместить многофункциональные истребители F-35A. Италия и Германия, которые также приобретают F-35, используют европейский реактивный самолет PA-200 Tornado.

Ядерное сдерживание НАТО Основа для сотрудничества США с их европейскими союзниками по части ядерного оружия строится в том числе и в рамках НАТО. В альянсе действует программа совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing), которая «гарантирует, что выгоды, ответственность и риски ядерного сдерживания» распределяются между членами организации. Важную роль в этом играет тактическое оружие США в Европе, которое, заявляют в НАТО, находится под полным контролем Вашингтона и размещено без нарушения ДНЯО. В Стратегической концепции альянса 2022 года подчеркивается, что, «пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом». При этом цель его потенциала — «сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии». «Обстоятельства, при которых НАТО пришлось бы применить ядерное оружие, крайне маловероятны», — говорится в документе. Если бы НАТО собиралось применить ядерное оружие в условиях конфликта, то использовало бы самолеты с бомбами B-61 на борту и обычные силы альянса. Такая миссия будет возможна, только если ее одобрит Группа ядерного планирования НАТО (Nuclear Planning Group — NPG), куда входят все его члены, и свое разрешение дадут президент США и премьер-министр Великобритании. ВВС Бельгии, Германии, Италии и Нидерландов отведена активная роль в возможном нанесении ударов с применением ядерного оружия США, пишет «Бюллетень»; остальные страны, где ядерное оружие не размещено, могут оказывать помощь в проведении операции. При этом, отмечают эксперты, если по территории НАТО не нанесут ядерного удара, вряд ли NPG решит применить ядерное оружие с европейских баз.

Какое оружие есть у Великобритании и при каких условиях она может его применить

Лондон, в отличие от Вашингтона, данные о своих ядерных арсеналах никогда детально не раскрывал. В 2010 году правительство лишь заявило, что к середине 2020-х собирается сократить максимальное число боеголовок с 225 до 180. Однако в 2021 году планы Великобритании изменились: в обзоре внешней и оборонной политики «Глобальная Британия в конкурентную эпоху» утверждалось, что в условиях, когда обстановка в плане безопасности меняется и спектр угроз становится шире, сокращать свои ядерные арсеналы Лондон больше не считает возможным; вместо этого Британия будет двигаться к показателю в 260 боезарядов. Правительство при этом подчеркивало, что эта цифра — «потолок, а не цель».

Как пояснял в 2021 году в интервью BBC министр обороны Бен Уоллес, инвестиции России, которую Лондон считает «наиболее острой угрозой своей безопасности», в противоракетную оборону (ПРО) — один из факторов, которые повлияли на это решение. Поэтому, сказал Уоллес, Британии важно, чтобы ее средства сдерживания оставались надежными, а боеголовки были неуязвимы для систем ПРО.

Стратегические подлодки типа Vanguard стоят на вооружении Великобритании с 1990-х годов. Они похожи на американские субмарины Ohio. На этих подлодках также размещают ракеты Trident II D5 — их Британия берет из общего с Соединенными Штатами пула (Фото: Andrew Linnett / MoD Crown Copyright via Getty Images) На фото: оружейная комната подводной лодки HMS Vigilant класса Vanguard, 20 января 2016 года (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images) Первая субмарина типа Dreadnought поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Эти подлодки заменят суда Vanguard (Фото: Royal Navy)

Соединенное Королевство — единственная официальная ядерная держава, которая опирается только на один компонент ядерной триады — морской. В его арсенале четыре атомные подлодки типа Vanguard, которые стоят на вооружении с начала 1990-х годов. Они во многом похожи на американские ПЛАРБ Ohio — на Vanguard даже размещаются те же БРПЛ Trident II 5D с ядерными боеголовками Holbrook, которые схожи с американскими W-76. Каждая подлодка имеет 16 ракетных пусковых установок, каждая на одну ракету. По данным Королевского военно-морского флота, общее число ядерных боезарядов, которые несет одна подлодка, — 48 штук; это значит, что в среднем одна ракета несет по три боезаряда.

Патрулирование британских ПЛАРБ происходит в режиме «пониженной боевой готовности», отмечает «Бюллетень», — их способность запускать ракеты «измеряется днями, а не несколькими минутами», а сами ракеты находятся в режиме «неприцеливания» — координаты целей не внесены в навигационную систему каждой ракеты, а находятся в центре управления пуском.

Подход Лондона к ядерному сдерживанию созвучен с американским: решение о применении ядерного оружия может принимать только премьер-министр (даже если оно развернуто в рамках НАТО). Использовать же его Британия собирается только «в крайних случаях самообороны», в том числе союзников по Североатлантическому альянсу.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет королевство сокращало свои ядерные арсеналы, в 2016 году британский парламент одобрил решение о том, чтобы модифицировать программу ядерного сдерживания Trident. Речь идет, в частности, о том, чтобы заменить четыре подлодки Vanguard на субмарины типа Dreadnought; головной корабль будет называться Dreadnought, остальные — Valiant, Warspite и King George VI. Они также будут нести ракеты Trident II 5D/LE (Британия участвует в этой программе США) — только теперь 12 вместо 16. Запланировано, что первая такая подлодка поступит на вооружение в начале 2030-х. Ее минимальный срок службы — 30 лет.

Как свою ядерную программу развивает Франция

«Бюллетень ученых-атомщиков» обращает внимание на то, что французский ядерный арсенал в последнее десятилетие остается неизменным; в нем порядка 290 боеголовок. В 2017 году Париж выпустил «Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности», где обозначил суть своей ядерной политики: французское «сдерживание исключительно оборонительное»; применение ядерного оружия «было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны», поэтому такие вооружения — это «гарантия безопасности, защиты и независимости нации».

«Ядерное сдерживание — это краеугольный камень нашей оборонной стратегии, — сказано в обзоре. — Оно защищает нас от любой агрессии против наших жизненно важных интересов <…> [и] исключает угрозу шантажа, который мог бы парализовать свободу решений и действий». Точного определения «жизненно важных интересов» в документе не дается — там лишь объясняется, что центральное место в этом занимает целостность территории Франции и защита ее населения; в остальном все ключевые решения принимает президент сообразно обстоятельствам.

Как у США, политика неприменения ядерного оружия первой Франции не касается. Она оставляет за собой право в качестве последнего предупреждения противнику нанести ограниченный ядерный удар, сигнализируя тому, что он перешел черту или что Франция готова наносить последующие такие удары.

При президенте Эмманюэле Макроне Франция начала активную модернизацию и укрепление своих ядерных сил. Так, в бюджете Минобороны на 2022 год деятельности на этом направлении отводилось €5,3 млрд ($5,7 млрд), что на €300 млн больше, чем в 2021-м; в 2023 году Париж выделил на модернизацию уже €5.6 млрд ($6,1 млрд).

На сегодня Пятая республика опирается на два компонента ядерной триады — морской и воздушный. Она располагает четырьмя ПЛАРБ типа Triomphant, которые несут дальнобойные БРПЛ и стоят на вооружении с 1997 года. В числе эти субмарин головная Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant и Le Terrible. Французские ВМС ведут непрерывное патрулирование — его проводит как минимум одна лодка; одна к нему готовится, другая возвращается в порт, пока четвертая находится на обслуживании. Cубмарины несут ракеты M51 — до 16 штук каждая; их дальность, в зависимости от модификации, может составлять более 9 тыс. км.

К 2030-м годам у подлодок Triomphant закончится срок службы, поэтому во Франции приступили к разработке новой субмарины — SNLE−3G (Sous-Marin Nucléaire Lanceur d'Engins de Troisieme Génération — Подводная лодка с ядерными баллистическими ракетами третьего поколения). Ее должны начать строить в 2023 году, чтобы в 2035-м начать вводить в эксплуатацию. Она будет оснащена новой ракетой — M51.3; также запланирована разработка M51.4. Модификацию M51.3 без ядерного заряда Париж испытал в ноябре 2023 года; как заявили во французском Минобороны, ее успешный пуск «увековечивает доверие к французскому ядерному сдерживанию и демонстрирует превосходство французского сектора пусковых установок».

Атомная подводная лодка типа Triomphant способна нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет M51. Первая субмарина вступила в строй в 1997 году. Может развивать подводную скорость до 25 узлов (Фото: French Ministry of Defense) Французскую баллистическую ракету M51 устанавливают на подводных лодках. Ее стали разрабатывать в начале 1990-х годов. Изначально предполагалось, что она сможет нести до десяти боевых частей индивидуального наведения на расстояние свыше 10 тыс. км. Но из-за большой стоимости эти показатели пришлось снизить. Принята на вооружение в 2010-х годах (Фото: French Ministry of Defense) Подлодка SNLE-3G к 2035 году должна заменить субмарины типа Triomphant. Судно сможет нести 16 модернизированных баллистических ракет M51.4. Подлодку также оснастят 533-миллиметровыми противокорабельными ракетами и торпедами (Фото: Wikipedia) ASMPA — сверхзвуковая крылатая ракета с ядерной боеголовкой. Находится на вооружении ВВС Франции с 2009 года, за 14 лет прошла ряд модернизаций. Дальность поражения — 500 км (Фото: David Monniaux / Wikipedia) Ударный истребитель Rafale BF3 наземного базирования — носитель ядерного оружия, разработанный французской компанией Dassault Aviation (Фото: Vincent Feuray / Hans Lucas / Reuters) Истребитель-бомбардировщик Rafale MF3 способен взлетать с палубы авианосцев и преодолевает без дозаправки около 2 тыс. км. (Фото: Tate Cardinal via ABACAPRESS.COM / Reuters) На фото: дозаправщик Boeing C-135 Stratolifter. По сравнению со стратегической авиацией других стран самолеты Rafale могут пролететь без дозаправки относительно небольшое расстояние. Поэтому у Франции есть довольно большой парк дозаправщиков (Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters) На данный момент Франция разрабатывает истребитель нового поколения Rafale F5. Самолет будет способен проникать в защищенные ПВО зоны благодаря электронному подавлению систем, а также управлять боевыми дронами. На фото: демонстрация Rafale F5 на Парижском авиасалоне 21 июня 2023 года (Фото: Reuters)

В основе воздушного компонента французских сил лежит крылатая ракета ASMPA (Air-sol moyenne portée-amélioré — Улучшенная ракета средней дальности класса «воздух — земля») дальностью порядка 500 км. Их способые нести два типа самолетов — истребитель-бомбардировщик наземного базирования Rafale BF3 (всего 40 штук) и палубный истребитель-бомбардировщик Rafale MF3 (10 штук). Эти самолеты могут лететь без дозаправки порядка 2 тыс. км. Поэтому у Франции довольно большой воздушный флот дозаправщиков — в него входят Boeing C-135 Stratolifter и Boeing KC-135 Stratotanker.

Франция также планирует обновить воздушных компонент — к 2035 году на смену ASMPA ввести ракету четвертого поколения ASN4G, более незаметную и маневренную, в которую внедрены гиперзвуковые технологии. Что до самолетов, то к 2035 году воздушный флот должен полностью состоять из самолетов Rafale.