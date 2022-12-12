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Министр обороны Украины заявил о снижении активности боев из-за погоды

Министр обороны Украины Резников: из-за погоды активность на линии фронта снизилась
ВСУ продолжат атаки после того, как почва станет более твердой, сейчас ход боевых действий замедлился, рассказал министр Резников. Ранее о замедлении конфликта предупреждали в Пентагоне, призвав воспользоваться этим для диалога
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Активность боев на Украине снизилась из-за погодных условий, однако ВСУ не планируют прекращать сопротивление, заявил министр обороны страны Алексей Резников на встрече со шведским коллегой Полом Йонсоном, передает портал Strana.

«Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские вооруженные силы не думают останавливаться», — заявил Резников.

Ранее о замедлении боевых действий в зимний период предупреждали американский президент Джо Байден и замминистра обороны США Колин Кол. Последний указал, что Киеву и Москве следует обдумать, какие благодаря этому появятся «благоприятные возможности для дипломатии».

Эту идею затем развил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, он советовал «воспользоваться моментом» из-за наличия окна для диалога России и Украины благодаря замедлению динамики столкновений. Он указал при этом, что зимой может происходить «много чего», а говорит он лишь о возможности начала урегулирования ситуации.

Российские власти настаивают, что не сталкиваются с проблемами на Украине. «СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», — заявил президент Владимир Путин в начале декабря. Он отметил, что процесс урегулирования ситуации окажется длительным и непростым, подчеркнув: «Всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». Президент ранее говорил о стремлении завершить конфликт «как можно скорее», обвиняя Киев в нежелании вести переговоры. «То, что итогом происходящего должен стать справедливый и долгосрочный мир, с этим можно согласиться. Но что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент», — оценивал ситуацию представитель президента Дмитрий Песков.

Министр обороны Украины заявил о снижении активности боев из-за погоды
Министр обороны Украины заявил о снижении активности боев из-за погоды

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