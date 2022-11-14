Байден спрогнозировал замедление хода боевых действий на Украине зимой

Темпы боевых действий на Украине замедлятся из-за наступления зимы, считает президент США. Он добавил, что решение о начале переговоров с Россией Киев должен принять самостоятельно

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США ожидают, что темпы боевых действий на Украине замедлятся из-за наступления зимы. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, трансляция шла на странице Белого дома в Twitter.

«Думаю, мы увидим, что действия несколько замедлятся из-за зимних месяцев», — ответил он на вопрос о том, считают ли США текущий момент удачным для начала переговоров с Россией после вывода российских войск из Херсона.

«Мы не станем вести какие-либо переговоры. Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина», — добавил президент США.

Минобороны объявило об отводе войск из Херсона 9 ноября. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин тогда пояснял, что держать оборону на правом берегу Днепра, «в ограниченном районе», бесперспективно.

О том, что зимой проводить «крупномасштабные наступательные операции» будет сложнее, ранее говорил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он объяснял это ухудшением погодных условий.

Замминистра отвечал на вопрос, вырастут ли шансы на начало переговоров после снижения интенсивности боевых действий или стороны займутся перегруппировкой сил. Кол заявил, что это может происходить одновременно, и исключил принуждение Киева к переговорам со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на референдумы о присоединении к России Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик отказался вести переговоры, пока президентом страны остается Владимир Путин. В начале ноября он сказал, что Киев может вступить в переговоры при условии «восстановления территориальной целостности Украины, уважения к Уставу ООН, возмещения всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантий, что это не повторится».

Источники газеты Politico говорили, что президент поменял позицию после того, как США «слегка подтолкнули» Киев. При этом газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух европейских дипломатов писала, что советник американского президента Джейк Салливан посоветовал Украине подумать о «реалистичных требованиях» к Москве и, в частности, пересмотреть цели по Крыму. Замглавы МИД Сергей Рябков 11 ноября заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий, однако выразил сомнение, что украинская сторона пойдет на такой шаг, если ей не «прикажут из соответствующих столиц».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Москва считает этот вопрос закрытым, Киев называет территорию оккупированной.