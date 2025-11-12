Би-би-си рассказала, как погода помогла российским военным в Покровске
Погодные условия помогли российским военным продвинуться дальше вглубь Покровска (Красноармейска), который имеет стратегически важное значение для Украины, сообщает Би-би-си со ссылкой на 7-й украинский десантно-штурмовой корпус.
В условиях густого тумана российская сторона перебрасывает войска в город, чтобы затем окружить украинские подразделения.
Туман скрывает продвижение российских войск — пешком, на мотоциклах и гражданских автомобилях, передает также Business Insider. Многие украинские беспилотники, оснащенные оптическими камерами, неэффективны в условиях плохой видимости.
Пилот украинского батальона ударных БПЛА «Шершни Довбуша» подтвердил в разговоре с Би-би-си, что туман в течение нескольких дней мешал ВСУ проводить воздушную разведку. По его словам, большая часть Покровска сейчас находится в серой зоне, которую ни одна из сторон полностью не контролирует.
Минобороны России позднее опубликовало в телеграм-канале коллаж с военнослужащим на фоне тумана с надписью: «Но мы пройдем опасный путь через туман». Этот отрывок упоминается в песне «Сектора Газа».
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Минобороны России впоследствии неоднократно заявляло об отражении попыток украинских сил прорвать окружение и расширении контроля российских военных на покровском направлении.
Reuters и The New York Times писали, что ВСУ не хватает солдат в Покровске. Командующий ВСУ Александр Сырский подтверждал, что на этом направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских сил, но отрицал их блокировку. При этом главком заявлял, что у ВСУ имеются планы для всех вариантов развития событий в Покровске, «оснований для панических настроений нет».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций