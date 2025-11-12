 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Би-би-си рассказала, как погода помогла российским военным в Покровске

Сюжет
Военная операция на Украине
Плотный туман помогает российским силам продвигаться вглубь Покровска, ВСУ не могут проводить воздушную разведку в условиях плохой видимости
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Погодные условия помогли российским военным продвинуться дальше вглубь Покровска (Красноармейска), который имеет стратегически важное значение для Украины, сообщает Би-би-си со ссылкой на 7-й украинский десантно-штурмовой корпус.

В условиях густого тумана российская сторона перебрасывает войска в город, чтобы затем окружить украинские подразделения.

Туман скрывает продвижение российских войск — пешком, на мотоциклах и гражданских автомобилях, передает также Business Insider. Многие украинские беспилотники, оснащенные оптическими камерами, неэффективны в условиях плохой видимости.

Генштаб ВСУ заявил об осложнении ситуации с логистикой под Покровском
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Пилот украинского батальона ударных БПЛА «Шершни Довбуша» подтвердил в разговоре с Би-би-си, что туман в течение нескольких дней мешал ВСУ проводить воздушную разведку. По его словам, большая часть Покровска сейчас находится в серой зоне, которую ни одна из сторон полностью не контролирует.

Минобороны России позднее опубликовало в телеграм-канале коллаж с военнослужащим на фоне тумана с надписью: «Но мы пройдем опасный путь через туман». Этот отрывок упоминается в песне «Сектора Газа».

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Минобороны России впоследствии неоднократно заявляло об отражении попыток украинских сил прорвать окружение и расширении контроля российских военных на покровском направлении.

Reuters и The New York Times писали, что ВСУ не хватает солдат в Покровске. Командующий ВСУ Александр Сырский подтверждал, что на этом направлении сложилась тяжелая ситуация для украинских сил, но отрицал их блокировку. При этом главком заявлял, что у ВСУ имеются планы для всех вариантов развития событий в Покровске, «оснований для панических настроений нет».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Покровск ВСУ Военная операция на Украине туман Погода Донбасс

