 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Генштаб ВСУ заявил об осложнении ситуации с логистикой под Покровском

Сюжет
Военная операция на Украине
И в Покровске, и в Мирнограде осуществляется логистика и ротация личного состава, заявляют в Генштабе ВСУ. Герасимов сообщал об окружении украинских военных в этом районе, они, указывали в Минобороны, начали сдаваться в плен
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Ситуация в районе Покровска (Красноармейска) остается для ВСУ «сложной и динамичной», заявил представитель Генштаба украинских вооруженных сил Андрей Ковалев.

По его словам, логистика в Мирноград (Димитров, город к востоку от Покровска) идет. «Логистика в город усложнена, но осуществляется», — сказал он.

Как утверждает Ковалев, накануне, 9 ноября, украинским подразделениям были доставлены вооружение и боеприпасы, прошла «ротация личного состава». «Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в Покровске», — заявляет он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

В Швеции предсказали выход ВСУ из Покровска через неделю
Политика
Фото:Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Минобороны позднее сообщало об отражении попыток украинских сил выйти из окружения в районе Покровска, а в Мирнограде российские военные расширяют зону контроля и происходит «сжатие кольца» вокруг группировки ВСУ. Попавшие в окружение военные Украины начали сдаваться в плен, сообщали в ведомстве.

Reuters и The New York Times писали, что ВСУ не хватает солдат в Покровске, один из командиров говорил о переброске украинских сил из города на окраину, поскольку ситуация «постоянно ухудшалась». Главком ВСУ Александр Сырский называл ситуацию в городе «контролируемой» и заявлял, что «оснований для панических настроений нет». У украинской армии, по словам главкома, есть «и план «Б», и план «В».

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов 7 ноября заявлял, что все решения по поводу Покровска будут приниматься военным командованием. «Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — отмечал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Покровск Мирноград Красноармейск Военная операция на Украине ВСУ

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Пушилин рассказал, что ВСУ пытались деблокировать Димитров
Политика
Сырский сообщил об имеющихся у ВСУ планах «Б» и «В» в Покровске
Политика
Зеленский объяснил, почему Запад не отправляет войска на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов Политика, 16:08
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии Политика, 16:08
Чем известен Николя Саркози и за что он попал в тюрьму 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море Политика, 15:54
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы Политика, 15:52
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса Политика, 15:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии Политика, 15:49
Биткоин вырос на позитивных новостях из США. Что нужно знать Крипто, 15:49
Ozon скоро вернется на Мосбиржу. Что будет с акциями Инвестиции, 15:49
На автозаводе «Москвич» сменился гендиректор Авто, 15:47
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть Политика, 15:47
Цены на золото впервые за две недели поднялись выше $4100 за унцию Инвестиции, 15:46
В Москве предложение жилья на стадии котлована снизилось почти в 2 раза Недвижимость, 15:45