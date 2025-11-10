Генштаб ВСУ заявил об осложнении ситуации с логистикой под Покровском

И в Покровске, и в Мирнограде осуществляется логистика и ротация личного состава, заявляют в Генштабе ВСУ. Герасимов сообщал об окружении украинских военных в этом районе, они, указывали в Минобороны, начали сдаваться в плен

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Ситуация в районе Покровска (Красноармейска) остается для ВСУ «сложной и динамичной», заявил представитель Генштаба украинских вооруженных сил Андрей Ковалев.

По его словам, логистика в Мирноград (Димитров, город к востоку от Покровска) идет. «Логистика в город усложнена, но осуществляется», — сказал он.

Как утверждает Ковалев, накануне, 9 ноября, украинским подразделениям были доставлены вооружение и боеприпасы, прошла «ротация личного состава». «Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в Покровске», — заявляет он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в конце октября докладывал президенту Владимиру Путину, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Покровска и Мирнограда. Минобороны позднее сообщало об отражении попыток украинских сил выйти из окружения в районе Покровска, а в Мирнограде российские военные расширяют зону контроля и происходит «сжатие кольца» вокруг группировки ВСУ. Попавшие в окружение военные Украины начали сдаваться в плен, сообщали в ведомстве.

Reuters и The New York Times писали, что ВСУ не хватает солдат в Покровске, один из командиров говорил о переброске украинских сил из города на окраину, поскольку ситуация «постоянно ухудшалась». Главком ВСУ Александр Сырский называл ситуацию в городе «контролируемой» и заявлял, что «оснований для панических настроений нет». У украинской армии, по словам главкома, есть «и план «Б», и план «В».

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов 7 ноября заявлял, что все решения по поводу Покровска будут приниматься военным командованием. «Это точно не публичная история, но о последствиях решений, когда они будут приняты и когда это можно будет обнародовать, обществу сообщат», — отмечал он.