Сырский сообщил об имеющихся у ВСУ планах «Б» и «В» в Покровске
Интенсивность боевых действий в Покровске (Красноармейске) снизилась, ситуация в городе в целом «контролируемая», но у ВСУ есть планы для всех вариантов развития событий в городе, заявил в эфире телемарафона главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
«Конечно, есть и план «Б», и план «В», — сказал он.
По словам главкома, логистические пути на покровском направлении восстановлены и переориентированы, «оснований для панических настроений нет».
В конце октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину об окружении 31 батальона ВСУ в районе Покровска и Димитрова (Мирнограда). Минобороны России неоднократно заявляло, что украинские военные пытаются прорвать окружение под Покровском. В частности, 9 ноября ведомство отчиталось об отражении восьми таких попыток.
Сырский подтверждал активность российской армии в Покровско-Мирноградской агломерации и называл положение сложным, в то же время он говорил, что блокирования украинских сил нет. 4 ноября на покровское направление прибыл президент Украины Владимир Зеленский чтобы поддержать военных, и отметил, что, «конечно, есть некоторые проблемы, которые мы должны решить». Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил, что все решения будут приниматься военным командованием.
The New York Times сравнивала бои за Покровск с игрой «ударь крота» (Whac-a-Mole, игра, в которой нужно бить молотком по кротам, которые появляются из дыр) из-за нехватки кадров у ВСУ. Издание писало, что Киев перебрасывает подразделения в наиболее опасные места, а российские войска используют бреши в обороне.
