Минобороны сообщило о полном контроле над Сухим Яром в ДНР

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили полный контроль над населенным пунктом Сухой Яр в ДНР, сообщило Минобороны.

Село Сухой Яр находится в Покровском районе, примерно в 4,5 км от города Покровск (Красноармейск). По состоянию на 2001 год там проживало 237 человек.

26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил об окружении около 5 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска, а также Мирнограда. Позднее Минобороны неоднократно отчитывалось о предотвращении попыток деблокировок и расширении контроля России над обоими городами.

Материал дополняется