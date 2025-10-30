Сырский назвал сложным положение ВСУ в Покровске

Командующий ВСУ признал активность российских подразделений и назвал приоритетом сохранение жизни украинских военнослужащих

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Командующий ВСУ Александр Сырский сообщил на своей странице в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встретился с командующими армейских корпусов и подразделений, которые ведут бои в районе Покровска (Красноармейска). По его словам, российские войска нарастили активность в Покровско-Мирноградской агломерации и накапливают пехоту в городской застройке. При этом Сырский считает, что блокирования украинских военных нет.

По словам Сырского, ситуация сложная. Он заверил, что все решения ВСУ принимаются оперативно, а «главным приоритетом является сохранение жизни солдат».

В минувшие выходные глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об окружении около 5 тыс. украинских военных в районах Красноармейска и Димитрова (Мирнограда). Последние дни Минобороны сообщает о расширении зоны контроля в обоих городах. В сводке за 30 октября военное ведомство рассказало о нескольких попытках украинских военных вырваться из окружения, а также попытке деблокировать группировку ВСУ со стороны Гришино.

Накануне Владимир Путин заявил, что российские военные готовы допустить в блокированные районы зарубежных (в том числе и украинских) журналистов. Президент России выразил надежду на то, что «политическое руководство Украины примет соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». «Такая возможность у них будет», — сказал президент.

30 октября Минобороны России сообщило, что готово выполнить приказ и создать коридоры для въезда и выезда журналистов в заблокированные районы и в случае необходимости прекратить бои на пять-шесть часов.