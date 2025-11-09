 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения близ Покровска

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы (ВС) России отразили семь украинских атак и восемь попыток выйти из окружения в районе Красноармейска (Покровска), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать ВС из района населенного пункта Гришино ДНР, желая деблокировать ранее окруженную группировку своих военных. «Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отметили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что трое украинских военнослужащих попали в плен.

Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Покровска
Политика
Покровск

Министерство также уточнило, что в течение суток военные уничтожили 275 украинских военнослужащих в районе Красноармейска и Димитрова ДНР, а также два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

В конце октября начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В кольце оказался 31 батальон ВСУ. Также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Военная операция на Украине Покровск Красноармейск
Материалы по теме
В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов
Политика
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами
Политика
Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Кремле рассказали о возможном ответе России на ядерные испытания США Политика, 13:56
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей Общество, 13:51
Умер художник Эрик Булатов Общество, 13:36
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Российского бойца нокаутировали на второй минуте боя в UFC Спорт, 13:30
В Ростове-на-Дону танкер «Клавдия» с маслом столкнулся с сухогрузом Общество, 13:22
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре Политика, 13:12
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 13:09
В Воронеже объявили угрозу удара дронов Политика, 13:07
Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере Спорт, 13:04
Польза и вред мандаринов для здоровья: советы врача Стиль, 13:00
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения близ Покровска Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52