Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения близ Покровска

Вооруженные силы (ВС) России отразили семь украинских атак и восемь попыток выйти из окружения в районе Красноармейска (Покровска), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать ВС из района населенного пункта Гришино ДНР, желая деблокировать ранее окруженную группировку своих военных. «Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении», — отметили в оборонном ведомстве, подчеркнув, что трое украинских военнослужащих попали в плен.

Министерство также уточнило, что в течение суток военные уничтожили 275 украинских военнослужащих в районе Красноармейска и Димитрова ДНР, а также два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

В конце октября начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. В кольце оказался 31 батальон ВСУ. Также взято под контроль более 70% Волчанска, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск.