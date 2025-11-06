NYT сравнила бои за Покровск с игрой «ударь крота»

Бои под Покровском превратились в игру «ударь крота», так как Киев из-за дефицита бойцов перебрасывает подразделения в наиболее уязвимые места, а российские войска используют бреши, пишет газета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Линия соприкосновения в боевых действиях, в частности в Покровске (Красноармейске), частично превратилась в игру «ударь крота» из-за нехватки кадров у ВСУ, и Киев перебрасывает подразделения в наиболее опасные для себя места, а российские войска используют бреши в обороне, пишет The New York Times.

«Ударь крота» (Whac-a-Mole) — игра, в которой нужно бить молотком по кротам, которые появляются из дыр.

По данным издания, бои в Покровске ведутся в «месиве из цемента», там редко можно увидеть тяжелую технику, а передвижение по открытой местности слишком опасно из-за беспилотников. Украинские военные прячутся в «норах» и разрушенных зданиях и спят под кевларовыми (противоосколочными) одеялами, сообщает газета.

В беседе с Reuters украинские военные также называли нехватку бойцов ключевой проблемой для сдерживания наступления российских войск в районе Покровска. По словам двух собеседников агентства, нехватка у ВСУ людей, способных контролировать все дыры в обороне города, стала одним из факторов, которые поспособствовали успехам российских подразделений.

Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что объявленная на Украине мобилизация не закрывает потребностей армии. NYT писала, что Киев планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва из-за острого дефицита солдат.

26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (Мирноград, город в 7 км от Красноармейска). В окружении на красноармейском направлении около 5,5 тыс. украинских солдат. Минобороны России сообщало о пресечении попыток украинских военных под Покровском вырваться из окружения, а также об их сдаче в плен.

В Киеве признавали, что ситуация на этом направлении для украинской стороны сложная, но само окружение отрицают. Как писал Bild со ссылкой на источники в украинских военных и дипломатических кругах, это связано в том числе с нежеланием проявить слабость перед международным сообществом, прежде всего президентом США Дональдом Трампом, из опасений в отказе от поддержки Украины.