 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

NYT сравнила бои за Покровск с игрой «ударь крота»

Сюжет
Военная операция на Украине
Бои под Покровском превратились в игру «ударь крота», так как Киев из-за дефицита бойцов перебрасывает подразделения в наиболее уязвимые места, а российские войска используют бреши, пишет газета
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Линия соприкосновения в боевых действиях, в частности в Покровске (Красноармейске), частично превратилась в игру «ударь крота» из-за нехватки кадров у ВСУ, и Киев перебрасывает подразделения в наиболее опасные для себя места, а российские войска используют бреши в обороне, пишет The New York Times.

«Ударь крота» (Whac-a-Mole) — игра, в которой нужно бить молотком по кротам, которые появляются из дыр.

По данным издания, бои в Покровске ведутся в «месиве из цемента», там редко можно увидеть тяжелую технику, а передвижение по открытой местности слишком опасно из-за беспилотников. Украинские военные прячутся в «норах» и разрушенных зданиях и спят под кевларовыми (противоосколочными) одеялами, сообщает газета.

В беседе с Reuters украинские военные также называли нехватку бойцов ключевой проблемой для сдерживания наступления российских войск в районе Покровска. По словам двух собеседников агентства, нехватка у ВСУ людей, способных контролировать все дыры в обороне города, стала одним из факторов, которые поспособствовали успехам российских подразделений.

Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что объявленная на Украине мобилизация не закрывает потребностей армии. NYT писала, что Киев планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва из-за острого дефицита солдат.

26 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окружении подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (Мирноград, город в 7 км от Красноармейска). В окружении на красноармейском направлении около 5,5 тыс. украинских солдат. Минобороны России сообщало о пресечении попыток украинских военных под Покровском вырваться из окружения, а также об их сдаче в плен.

В Киеве признавали, что ситуация на этом направлении для украинской стороны сложная, но само окружение отрицают. Как писал Bild со ссылкой на источники в украинских военных и дипломатических кругах, это связано в том числе с нежеланием проявить слабость перед международным сообществом, прежде всего президентом США Дональдом Трампом, из опасений в отказе от поддержки Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Покровск Красноармейск ВСУ дефицит кадров
Материалы по теме
Украинские солдаты рассказали о нехватке пехоты в Покровске
Политика
Российские войска уничтожают окруженные подразделения ВСУ в Покровске
Политика
Экс-замглавы Минобороны Украины призвал вывести войска из Покровска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти Политика, 18:09
ЦБ установил курс доллара на 7 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле Политика, 17:58
Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев Спорт, 17:58
Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400 Политика, 17:53
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 17:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В «ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост цен на серебро на 25% за год Инвестиции, 17:46
Правительство Чехии ушло в отставку после победы Бабиша на выборах Политика, 17:44
Путин дал совет начинающим спортсменам Спорт, 17:35
Как руководитель подталкивает сотрудников к увольнению — 7 ошибок Образование, 17:34
Эксперты НРФ’9 обсудят роль медиаотрасли в экономике России Отрасли, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В Дагестане 3 месяца охотились за нелегальной майнинг-фермой в «Газели» Крипто, 17:28