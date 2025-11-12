 Перейти к основному контенту
МИД заявил о «мяче на украинской стороне» по переговорам в Стамбуле

Полищук: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, заявили в российском МИДе. Мяч находится на украинской стороне, сейчас переговоры по урегулированию конфликта поставлены на паузу, отмечают в министерстве
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Москва готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. В настоящее время диалог сторон поставлен на паузу, напомнил он.

«Турецкие представители не раз призывали их возобновить. Российская команда к этому готова, мяч находится на украинской стороне», — сказал Полищук.

Дипломат напомнил, что ранее в Стамбуле состоялись три раунда прямых переговоров с украинскими представителями. «Хотя разговор был непростой, удалось достичь важных договоренностей», — отметил он, указав на обмены военнопленными, репатриации тел погибших, возвращение гражданских лиц. Кроме того, стороны обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию, добавил Полищук.

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов ранее также отмечал, что Москва готова к переговорам с украинской стороной в любой момент, а турецкие партнеры согласны предоставить площадку для проведения дипломатической встречи. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, урегулирование конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

Украинские власти заявляют, что готовы к «безоговорочному прекращению огня». Однако, как заявлял министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский назвал «одностороннее прекращение огня» путем к дипломатическому решению и призвал США и Европу усилить давление на Россию.

Песков рассказал, что тормозит переговоры по Украине
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Как в октябре подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, призывы Украины к прекращению огня являются попыткой «выиграть время». Москва считает несостоятельной идею «перемирие — а там посмотрим», отмечал он.

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025-го. Первые за три года прямые переговоры завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений о мире. Второй раунд переговоров, 2 июня, привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными. После третьего раунда, который состоялся 23 июля, Москва предложила Киеву создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но тот не ответил.

В начале августа президент России Владимир Путин «в целом положительно» оценивал переговоры с Украиной. В сентябре в Кремле заявили, что у Киева нет желания продолжать диалог с Москвой.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
МИД Россия Украина переговоры

