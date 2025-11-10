Шмыгаль заявил о готовности Украины к «безоговорочному прекращению огня»

Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы в сторону прекращения конфликта, заявил министр обороны Украины. Россия выступает за полноценное урегулирование и на «перемирие — а там посмотрим» не согласна, говорил Лавров

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Украина хочет остановить конфликт и готова к «безоговорочному прекращению огня», которое предложил президент США Дональд Трамп, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в интервью латвийской телерадиокомпании.

«Мы должны перейти к дипломатическим переговорам. Мы этого хотим. Это четкая позиция моего президента, нашего правительства, парламента и общества», — сказал он.

При этом Шмыгаль заявил, что Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы в сторону прекращения конфликта.

Лучшей гарантией безопасности для Украины министр назвал «сильную украинскую армию», а также наличие вооружений, потенциально позволяющих наносить удары вглубь России. По словам Шмыгаля, речь идет о крылатых и баллистических ракетах, беспилотниках.

При этом глава Минобороны Украины назвал необходимым сначала остановить боевые действия, а потом перейти к дипломатическим переговорам и обсуждению гарантий безопасности.

Призывы Украины к прекращению огня являются попыткой «выиграть время», заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Москва считает несостоятельной идею «перемирие — а там посмотрим», отмечал он. «Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», — указывал Лавров. По его словам, гарантии безопасности должны быть предоставлены всем сторонам.

Россия выступает за урегулирование конфликта путем устранения его «первопричин». Президент Владимир Путин называл условиями мира вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций с России. Москва также требует соблюдения прав русскоязычных граждан Украины.