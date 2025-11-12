 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Российский дипломат заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной

Временный проверенный Иванов: Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Россия готова к переговорам с украинской стороной в любой момент, а турецкие партнеры согласны предоставить площадку для проведения дипломатической встречи. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле, передает ТАСС.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении», — сказал он.

Иванов отметил, что украинская сторона не отреагировала на озвученные ранее инициативы Москвы по созданию трех рабочих групп в онлайн-формате. Однако, как только Киев выразит желание провести переговоры, российская сторона будет готова к ним «в любой момент», заявил дипломат.

Песков рассказал, что тормозит переговоры по Украине
Политика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва готова к новому раунду переговоров с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

Украинские власти также подчеркивают, что страна готова к «безоговорочному прекращению огня». Однако, как заявлял министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров называл призывы к прекращению огня попыткой Украины «выиграть время». Он отмечал, что Москва считает несостоятельной идею «перемирие — а там посмотрим».

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Александра Озерова
Алексей Иванов Турция Украина переговоры Россия

