Временный проверенный Иванов: Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле

Российский дипломат заявил о готовности Москвы к переговорам с Украиной

Россия готова к переговорам с украинской стороной в любой момент, а турецкие партнеры согласны предоставить площадку для проведения дипломатической встречи. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» в Стамбуле, передает ТАСС.

«Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении», — сказал он.

Иванов отметил, что украинская сторона не отреагировала на озвученные ранее инициативы Москвы по созданию трех рабочих групп в онлайн-формате. Однако, как только Киев выразит желание провести переговоры, российская сторона будет готова к ним «в любой момент», заявил дипломат.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что Москва готова к новому раунду переговоров с Украиной.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

Украинские власти также подчеркивают, что страна готова к «безоговорочному прекращению огня». Однако, как заявлял министр обороны Украины Денис Шмыгаль, Киев не видит «никаких шагов» со стороны Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров называл призывы к прекращению огня попыткой Украины «выиграть время». Он отмечал, что Москва считает несостоятельной идею «перемирие — а там посмотрим».