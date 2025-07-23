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Переговоры в Стамбуле ,  
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В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины

Сюжет
Переговоры в Стамбуле
До встречи делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет
Члены российской делегации во главе с Владимиром Мединским принимают участие во встрече во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года
Члены российской делегации во главе с Владимиром Мединским принимают участие во встрече во дворце Чираган в Стамбуле, Турция, 23 июля 2025 года (Фото: Murad Sezer / Reuters)

В Стамбуле закончился третий раунд российско-украинских переговоров, сообщили источники ТАСС и «РБК Украина». Ранее главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров провели встречу тет-а-тет.

Прошлые две встречи состоялись 16 мая и 2 июня.

В Стамбуле завершился третий раунд переговоров России и Украины
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Владимир Путин

Накануне переговоров Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к диалогу, отметив необходимость обсуждения принципиально различных позиций сторон. Оценивая перспективы, пресс-секретарь президента подчеркнул сложность процесса урегулирования, заявив, что «ожидать чудесного прорыва не приходится», но предстоит серьезная дипломатическая работа. Владимир Зеленский со своей стороны отметил выполнение ранее достигнутых договоренностей, указав на необходимость ускорения процесса и проведения встречи лидеров государств для достижения прочного мира.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями России, поставив ультиматум о введении 100-процентных пошлин в случае отсутствия соглашения о прекращении огня в 50-дневный срок. Кремль охарактеризовал эти заявления как серьезные, заявив о необходимости их тщательного анализа.

Первые за три года прямые переговоры 16 мая завершились договоренностями об обмене пленными (1000 на 1000) и о подготовке предложений по прекращению огня. Второй раунд переговоров, 2 июня, привел к обмену меморандумами и согласованию нового обмена военнопленными.

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Александр Рекун
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