Военная операция на Украине
Песков рассказал, что тормозит переговоры по Украине

Пауза в мирном урегулировании вызвана нежеланием Киева следовать по политико-дипломатическому пути, считает Песков
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Урегулирование украинского конфликта тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Говоря о прогрессе и подвижках в переговорном процессе, которые упоминал ранее американский президент Дональд Трамп, Песков сказал, что дополнительной детализации по сюжету «у нас нет». «Я оставил бы без комментариев», — ответил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о сроках будапештского саммита Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, Песков отметил, что в этом вопросе «вряд ли можно пытаться что-то прогнозировать». Он считает, что «любые угрозы, скорее всего, будут несостоятельны».

Владимир Путин

Ранее Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме заявил, что хоть работа по урегулированию украинского конфликта не завершена, удалось добиться большого прогресса.

Подготовка к встрече Трампа и Путина, о которой говорил Песков, была объявлена американским президентом в середине октября, после его телефонного разговора с Путиным. Однако несколько дней спустя президент США объявил о ее отмене, сославшись на невозможность достичь прогресса в урегулировании. При этом Трамп допустил, что вновь назначит встречу в случае уверенности в перспективах заключения сделки по Украине.

По словам Путина, речь скорее идет не об отмене, а о переносе саммита. Кремль заявлял, что оперативно подготовить встречу можно, но необходимости в этом нет, в отличие от работы над деталями урегулирования.

В начале октября Песков также заявил о серьезной паузе в урегулировании российско-украинского конфликта. Он объяснил такую ситуацию утратой импульса.

