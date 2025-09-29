 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Кремль объяснил паузу в переговорах нежеланием Киева продолжать диалог

Песков: пауза в переговорах возникла из-за нежелания Украины продолжать диалог
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пауза в переговорном процессе между Россией и Украиной возникла по вине киевских властей, которые не хотят продолжать диалог. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова попросили прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что у России есть хороший план.

«В прошлый раз в Стамбуле были сформулированы предложения. Сейчас возникла пауза из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима», — пояснил пресс-секретарь.

26 сентября во время визита в Кремль Лукашенко заявил о желании поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским, для которого есть, как выразился, глава Белоруссии, «хорошее предложение».

«Владимиру Александровичу надо успокоиться — есть на столе хорошее предложение», — сказал тогда Лукашенко. Он не уточнил детали предложения для Зеленского, но отметил, что оно обсуждалось ранее с президентом России.

Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты
Политика
Дмитрий Песков

Прерванные в 2022 году прямые переговоры Москвы и Киева возобновились в Стамбуле 16 мая 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. По итогам той встречи стороны согласились провести обмен пленными «1000 на 1000» и представить в письменном виде условия возможного прекращения огня.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня. Консультации прошли в закрытом режиме и заняли около часа. Стороны обменялись проектами меморандума с условиями мира, провели еще один масштабный обмен пленными и пообещали выдать друг другу тела погибших.

Третий раунд состоялся 23 июля. Стороны обсудили переданные ранее меморандумы, а также договорились вернуть не менее 1,2 тыс. пленных с каждой стороны. Кроме того, Москва предложила Киеву создать три рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Однако Украина, по словам Пескова, не ответила на это предложение.

В середине августа президент США Дональд Трамп встретился поочередно с интервалом в несколько дней с Путиным и Зеленским. После этого он объявил о начале подготовки первой с 2019 года встречи лидеров конфликтующих стран.

В качестве возможного места встречи на высшем уровне предлагались Венгрия, Швейцария, Австрия или Турция. Путин в начале сентября предложил провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался.

В середине сентября Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу с Украиной. Среди требований Москвы — признание ее новых территорий, нейтралитет Украины и ее отказ от военных союзов. Киев добивается полного и безусловного прекращения огня, гарантий безопасности и признания за ним права на отказ от сохранения нейтралитета.

Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
