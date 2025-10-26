 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Лавров связал призывы к прекращению огня с желанием Киева выиграть время

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Reuters)

Звучащие призывы о прекращении огня — это попытка Украины выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров YouTube-каналу «Ультраханг».

Министр напомнил несколько заявлений Владимира Зеленского и его команды. В частности, год назад президент Украины говорил, что «они хотят европейских солдат и никакого перемирия», «никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным» не будет, что тот «должен предстать перед Международным уголовным судом», отметил Лавров.

«В сентябре этого года он [Зеленский] заявил, что никогда президент России В.В. Путин не получит ни пяди земли. <...> [Что] это не решение, это всего лишь пауза. А изоляция России должна сохраниться навсегда», — продолжил Лавров.

Поэтому когда Россия теперь слышит призывы к прекращению огня, то понимает, что в действительности «они просто хотят снова выиграть время», заявил глава МИДа.

Туск раскрыл мнение Зеленского о том, сколько готова сражаться Украина
Политика
Фото:Anatolii Stepanov / Reuters

В начале октября Зеленский назвал «одностороннее прекращение огня» путем к дипломатическому решению и призвал США и Европу усилить давление на Россию.

Лавров отметил, что заявления Вашингтона о немедленном прекращении конфликта означают, что надо забыть о его первопричинах, а сама идея противоречит договоренностям на Аляске. Москва выступает за долгосрочное урегулирование и против заморозки конфликта на Украине.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Сергей Лавров Украина прекращение огня
