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Военная операция на Украине ,  
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Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Шольц: в сложившейся ситуации продолжение диалога с Путиным необходимо
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц и Путин, согласно официальной информации, не общались уже почти год. Немецкий канцлер заявил, что продолжение диалога с президентом России по украинскому конфликту необходимо в сложившейся ситуации
Владимир Путин и&nbsp;Олаф Шольц
Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным по конфликту на Украине, хотя к мирным переговорам, как он полагает, Москва еще не готова. Об этом Шольц рассказал, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — заявил канцлер (цитата по ТАСС).

В то же время, по его словам, для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России, а именно — вывод войск с ее территории. «Это то, к чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов», — добавил Шольц.

После референдумов в сентябре 2022 года в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Украина и страны Запада считают голосование незаконным, в Киеве неоднократно заявляли о планах вернуть территории. В Кремле говорили, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвали «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».

В июне Шольц также заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным и сообщал о планах созвониться с ним впервые за полгода. Официально об их разговоре с тех пор не сообщалось.

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Шольц призвал его найти дипломатический выход из ситуации.

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Канцлер Германии ранее выражал уверенность, что Путин «фундаментально просчитался» в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, он сравнивал политику современной России с «имперским подходом» XVII–XIX веков, когда более сильное государство рассматривает соседей лишь как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — говорил Шольц.

Москва неоднократно заявляла, что цели спецоперации будут выполнены, а помощь Киеву со стороны западных государств только приумножают страдания украинского народа. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, помощь Украине ложится существенным бременем на экономику Германии и отрицательно скажется на благосостоянии немцев.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олаф Шольц Владимир Путин мирные переговоры
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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