Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

Шольц и Путин, согласно официальной информации, не общались уже почти год. Немецкий канцлер заявил, что продолжение диалога с президентом России по украинскому конфликту необходимо в сложившейся ситуации

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении продолжить диалог с российским президентом Владимиром Путиным по конфликту на Украине, хотя к мирным переговорам, как он полагает, Москва еще не готова. Об этом Шольц рассказал, отвечая на вопросы редакции газеты Heilbronner Stimme.

«Сейчас в этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — заявил канцлер (цитата по ТАСС).

В то же время, по его словам, для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России, а именно — вывод войск с ее территории. «Это то, к чему он [Владимир Путин], очевидно, до сих пор не готов», — добавил Шольц.

После референдумов в сентябре 2022 года в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Украина и страны Запада считают голосование незаконным, в Киеве неоднократно заявляли о планах вернуть территории. В Кремле говорили, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвали «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время».

В июне Шольц также заявил о необходимости продолжать переговоры с Путиным и сообщал о планах созвониться с ним впервые за полгода. Официально об их разговоре с тех пор не сообщалось.

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Шольц призвал его найти дипломатический выход из ситуации.

Канцлер Германии ранее выражал уверенность, что Путин «фундаментально просчитался» в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, он сравнивал политику современной России с «имперским подходом» XVII–XIX веков, когда более сильное государство рассматривает соседей лишь как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — говорил Шольц.

Москва неоднократно заявляла, что цели спецоперации будут выполнены, а помощь Киеву со стороны западных государств только приумножают страдания украинского народа. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, помощь Украине ложится существенным бременем на экономику Германии и отрицательно скажется на благосостоянии немцев.