Партия Шольца предложила собрать «кризисный взнос» с самых богатых немцев

Шольц ранее называл экономическое положение Германии неудовлетворительным. Партия СДПГ, членом которой он является, разработала меры по стимулированию инвестиций и предложила временный сбор с богатых немцев

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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, канцлер Олаф Шольц — ее член) подготовила инициативу с введением в Германии временного «кризисного взноса» для самых богатых немцев и созданию правительственного фонда для поощрения инвестиций, сообщает RND. Инициатива включена в список предложений по экономической политике, подготовленных к декабрьской конференции партии.

Партия предлагает реформировать сферу налогов, в частности, подоходного, на дарение и на получение наследства. Изменения должны сократить налоги для 95% населения, но усилить налоговую нагрузку на богатых.

Цель других мер — стимулирование частных инвестиций на €100 млрд ежегодно. В конечном счете партия хотела бы добиться создания миллиона рабочих мест к 2030 году.

Еще одно предложение СДПГ — изменение механизма «долгового тормоза» Германии. Этот механизм ограничения госдолга подразумевает, что страна не может брать долги на сумму более 0,35% от годового ВВП, но допускает исключения в кризисных ситуациях. Например, его действие приостанавливали на время пандемии, но затем власти страны заявили, что будут придерживаться его.

За счет реформы механизма партия хочет нарастить вложения в инфраструктуру, защиту климата, цифровизацию и образование.

Этот план могут включить в предвыборную кампанию 2025 года, указывает RND.

Bloomberg отмечает, что подобная инициатива может привести к конфликту СДПГ и Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в правящую коалицию (третий член коалиции — «Зеленые»). СвДП призывает прекратить наращивание долгов и расходы, которые позволяли поддерживать экономику в период пандемии коронавируса и энергетического кризиса.

В августе Шольц говорил, что Германия не будет выделять дополнительные средства на борьбу с экономическими проблемами и увеличивать размер своих долгов. Он отметил, что за последние годы задолженность страны уже выросла на сотни миллиардов евро из-за кризисов. По этой причине, в частности, канцлер отверг идею субсидирования в электроэнергетике для бизнеса.

Глава немецкого правительства признавал, что существующий экономический рост страны — «неудовлетворительный». По его словам, проблемы Германии связаны с ослаблением мировой экономики в целом на фоне зависимости страны от экспорта.