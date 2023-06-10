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Шольц сообщил о планах поговорить с Путиным впервые за полгода

Немецкий канцлер Шольц сообщил о планах поговорить с Путиным впервые за полгода
Шольц подчеркнул, что переговоры — нормальный процесс, главным является предмет обсуждения. Главным условием мира он назвал вывод войск России с Украины. Кремль исключал вывод войск и советовал «принимать во внимание реалии»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ближайшее время свяжется с российским президентом Владимиром Путиным и призовет его вывести войска с Украины. Об этом глава правительства Германии сообщил на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, пишет Reuters.

Он напомнил, что прежде уже созванивался с Путиным, поскольку «переговоры — это нормально. Вопрос в том, кто, с кем и о чем ведет переговоры». Главным условием справедливого мира, считает канцлер, должен стать вывод российских войск, «это то, что необходимо понять».

По его мнению, неразумно заставлять Украину мириться со сложившейся ситуацией и переходом территорий под контроль России.

После референдумов в сентябре 2022 года в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Украина и страны Запада считают голосование незаконным, в Киеве неоднократно заявляли о планах вернуть территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре 2022 года говорил, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвал Киев «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», в том числе появление в составе России новых субъектов.

Кремль отметил, что сейчас планов беседы Путина и Шольца нет, ранее признавал, что «разговаривать надо». «Президент Путин остается открытым для диалога. При этом, естественно, преследуя основную цель — это защита интересов нашей страны», — говорил Кремль.

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Шольц призвал его найти дипломатический выход из ситуации.

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Канцлер Германии ранее выражал уверенность, что Путин «фундаментально просчитался» в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, он сравнивал политику современной России с «имперским подходом» XVII–XIX веков, когда более сильное государство рассматривает соседей лишь как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — подчеркивал Шольц.

Российские власти считают, что Германия и другие участники переговорного процесса по минским соглашениям игнорировали опасения Москвы, что стало «предтечей» военной операции. По версии Кремля, поставки Германией и другими западными странами оружия Украине не помешают целям Москвы, но лишь отрицательно скажутся «на благосостоянии граждан этих стран — в данном случае налогоплательщиков ФРГ. Им жить будет тяжелее».

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Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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