Шольц сообщил о планах поговорить с Путиным впервые за полгода

Шольц подчеркнул, что переговоры — нормальный процесс, главным является предмет обсуждения. Главным условием мира он назвал вывод войск России с Украины. Кремль исключал вывод войск и советовал «принимать во внимание реалии»

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Немецкий канцлер Олаф Шольц в ближайшее время свяжется с российским президентом Владимиром Путиным и призовет его вывести войска с Украины. Об этом глава правительства Германии сообщил на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге, пишет Reuters.

Он напомнил, что прежде уже созванивался с Путиным, поскольку «переговоры — это нормально. Вопрос в том, кто, с кем и о чем ведет переговоры». Главным условием справедливого мира, считает канцлер, должен стать вывод российских войск, «это то, что необходимо понять».

По его мнению, неразумно заставлять Украину мириться со сложившейся ситуацией и переходом территорий под контроль России.

После референдумов в сентябре 2022 года в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Украина и страны Запада считают голосование незаконным, в Киеве неоднократно заявляли о планах вернуть территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в декабре 2022 года говорил, что о выводе войск не может быть и речи, а также призвал Киев «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время», в том числе появление в составе России новых субъектов.

Кремль отметил, что сейчас планов беседы Путина и Шольца нет, ранее признавал, что «разговаривать надо». «Президент Путин остается открытым для диалога. При этом, естественно, преследуя основную цель — это защита интересов нашей страны», — говорил Кремль.

В последний раз о беседе Шольца и Путина стороны сообщали в декабре 2022 года. Российский президент тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Шольц призвал его найти дипломатический выход из ситуации.

Канцлер Германии ранее выражал уверенность, что Путин «фундаментально просчитался» в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, он сравнивал политику современной России с «имперским подходом» XVII–XIX веков, когда более сильное государство рассматривает соседей лишь как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — подчеркивал Шольц.

Российские власти считают, что Германия и другие участники переговорного процесса по минским соглашениям игнорировали опасения Москвы, что стало «предтечей» военной операции. По версии Кремля, поставки Германией и другими западными странами оружия Украине не помешают целям Москвы, но лишь отрицательно скажутся «на благосостоянии граждан этих стран — в данном случае налогоплательщиков ФРГ. Им жить будет тяжелее».