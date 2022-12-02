Шольц предложил вернуться к «довоенному миропорядку» с Россией

Канцлер Германии указал, что «имперский подход» России в отношении своих соседей недопустим, но призвал восстановить в Европе те механизмы безопасности, которые были созданы после холодной войны

Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц через несколько часов после того, как президент США Джо Байден перечислил условия для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, призвал вернуться к «довоенному миропорядку», передает The Times.

Немецкий политик пояснил, что в Европе необходимо восстановить те механизмы безопасности, которые были созданы после холодной войны, но только при условии, что Москва будет соблюдать их. «Мы должны вернуться к соглашениям, которые были у нас в последние десятилетия и которые были основой мира и порядка безопасности в Европе», — заявил канцлер.

Политику современной России он сравнил с «имперским подходом» XVII—XIX веков, когда более сильная страна рассматривает соседей исключительно как «свой тыл, которому нужно навязывать свои правила». «Это никогда не может быть принято», — заключил глава ФРГ.

1 декабря Байден заявил о готовности поговорить со своим российским коллегой после консультаций с союзниками по НАТО, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Однако он не планирует разговаривать с Путиным в ближайшее время.

Последний раз Путин и Байден общались по телефону 12 февраля, а встречались 16 июня в Женеве. 7 декабря прошлого года состоялась встреча двух президентов в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после слов Байдена заявил, что уход российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров. «США не признают новую территорию в составе Российской Федерации, и, конечно, это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения», — добавил Песков.

Перед началом спецоперации Россия неоднократно указывала на опасность расширения западного НАТО на восток. В конце прошлого года Москва предложила Западу предоставить гарантии безопасности России и направила для обсуждения соответствующий проект документа. В нем альянсу предлагалось отказаться от расширения, в том числе за счет Украины, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения вооружений.



В январе Россия, США и НАТО провели консультации о гарантиях безопасности, но безрезультатно. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».



После начала спецоперации Киев по итогам нескольких раундов переговоров передал Москве предложения об урегулировании, в которых, в частности, содержался пункт об безъядерном и внеблоковом статусе Украины. В апреле переговоры были приостановлены; российская сторона возложила ответственность за это на украинские власти.